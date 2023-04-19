Казахстан все чаще сотрясают случаи насилия в отношении детей

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно усилить меры по защите прав женщин и детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

«Все чаще страну сотрясают случаи насилия в отношении детей. Это происходит как в учебных заведениях, в общественных местах и даже дома. Зачастую это становится причиной суицидов среди учащихся.

К сожалению, имеются факты, когда дети подвергаются насилию или погибают от рук собственных родителей», - сказал президент Казахстана, выступая на совещании по социально-экономическому развитию страны.

Глава государства констатировал, что «работа по профилактике семейного насилия ведется слабо, а меры, предпринимаемые соответствующими органами, в том числе правоохранительными, не приводят к положительному результату». Он поручил пересмотреть политику по профилактике бытового насилия.

«Следует законодательно усилить меры по защите прав женщин и детей, акцентировано работать над продвижением семейных ценностей. Еще раз напоминаю: нам необходимо решительно пресекать все случаи насилия в обществе и в семьях, иначе мы так и не сможем считаться развитым государством. Нам нужно строить общество, в котором каждый человек будет чувствовать себя в безопасности», - подчеркнул Токаев.