Казахстан выступил с позицией о создании Палестинского государства в границах 1967 года

На основе формулы «два государства для двух народов», утвержденной ООН

Фото: пресс-служба МИД РК

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу принял участие в чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, посвященной ситуации в Палестине, сообщает Kazpravda.kz.

В работе сессии приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран ОИС, в т.ч. Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Иордании, Ирана, Турции, Марокко.

В ходе СМИД государства-члены ОИС призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа и высказались за необходимость скорейшего разрешения палестино-израильского кризиса.

В своём выступлении Мурат Нуртлеу выразил особую тревогу в связи с затяжной гуманитарной катастрофой в секторе Газа, выходом из которой может быть только скорейшее прекращение боевых действий. В этом контексте он также предложил использовать возможности Исламской организации по продовольственной безопасности и агентства «KazAID» для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи жителям Газы.

Казахстан призвал активизировать усилия по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона, что представляется особо важным в преддверии предстоящего священного месяца Рамадан.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана поприветствовал многосторонние посреднические усилия под руководством Катара и Египта по переговорам о прекращении огня и обмене заложниками между ХАМАС и Израилем. Он также высоко оценил роль Египта в эвакуации казахстанских граждан и членов их семей из Газы для последующей репатриации.

Нуртлеу подтвердил неизменную позицию Казахстана, в соответствии с которой единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы «два государства для двух народов», утвержденной ООН.

Мероприятие продемонстрировало солидарность мусульманских стран с палестинским народом и стремление предпринять активные действия по скорейшему прекращению конфликта.

По итогам СМИД ОИС была принята соответствующая резолюция.

В конце прошлого года Касым-Жомарт Токаев заявил о праве палестинцев на создание полноценного государства, отметив, что с происходящим в Газе невозможно мириться.

В свою очередь Израиль назвал условия для снятия блокады с сектора Газа.