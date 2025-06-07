Казахстан захватил цифровое лидерство в Центральной Азии

Цифровизация
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В глобальном рейтинге навыков республика занимает 37-е место, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннауки и высшего образования РК

Опубликован Глобальный отчет о навыках Coursera за 2025 год (Global Skills Report 2025) – ежегодный глобальный обзор цифровых и профессиональных навыков, основанный на данных более 170 миллионов пользователей Coursera из 109 стран.

Казахстан занял 37-е место в общемировом рейтинге навыков и 51-е место в Индексе зрелости ИИ (AI Maturity Index), подтвердив устойчивые позиции среди стран с конкурентоспособным уровнем подготовки кадров. Страна демонстрирует динамичный рост интереса к наиболее востребованным направлениям: генеративный ИИ (+383%), кибербезопасность (+80%), критическое мышление (+43%), профессиональные сертификаты (+50%). Казахстан отличается высоким уровнем цифровой инклюзии: 56% обучающихся – женщины, а 62% пользователей получают образование через мобильные устройства, что говорит о доступности обучения вне зависимости от места проживания.

Эти результаты достигнуты благодаря реализации национальной инициативы Coursera Qazaqstan, координируемой Министерством науки и высшего образования РК. Так, в проекте Coursera приняли участие 25 казахстанских вузов в 2023 году, 93 – в 2024 году, а в 2025 году проект охватил 95 университетов. Студенты получили доступ к более чем 14 000 курсам от ведущих университетов и компаний мира. В рамках лицензий, выданных министерством, за три года обучение на платформе прошли 167 372 студента, было выдано 288 347 сертификатов. В 2025 году в рамках проекта AI Sana был запущен отдельный трек по ИИ, по которому уже выдано 47 399 сертификатов. Эти данные подтверждают стратегическую значимость онлайн-обучения и микроквалификаций для подготовки кадров новой экономики и устойчивого развития системы высшего образования Казахстана.

Отметим, что в отчете использована новая методология 3.0, сочетающая поведенческие данные обучающихся с макроэкономическими индикаторами: индексом человеческого капитала, уровнем вовлеченности в рынок труда, ВВП на душу населения и Глобальным индексом инноваций. Впервые представлен AI Maturity Index, оценивающий готовность стран к внедрению искусственного интеллекта на основе данных Coursera, а также международных источников, включая Международный валютный фонд и ОЭСР.

#цифровизация #технологии #глобальный рейтинг

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