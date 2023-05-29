Казахстан занял первое место в рейтинге IBA

На втором месте расположился Узбекистан, на третьем - Россия.

Коллаж: Kazpravda.kz

После мужского чемпионата мира-2023 по боксу Казахстан занимает первое место в рейтинге Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент у Казахстана — 81 000 баллов. На втором месте идет Узбекистан — 60 800 баллов. Тройку лучших замыкает Россия — 58 050 баллов.

Также в топ-10 входят Индия (55 500), Куба (45 300), Бразилия (43 400), Италия (38 980), Турция (38 450), Мексика (37 650) и США (34 950).

В рейтинге IBA суммируются очки, набранные мужской и женской сборными. На мужском чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан) Казахстан выиграл четыре золотые и одну серебряную медали.

Также в этом году проходил женский чемпионат мира, в Нью-Дели (Индия). На нем Казахстан завоевал две серебряные и четыре бронзовые медали, напомнил портал.