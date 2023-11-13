Казахстан занял первое общекомандное место на чемпионате мира по джиу-джитсу

От сборной команды Казахстана участвовало 80 спортсменов
Казахстан занял первое общекомандное место по джиу-джитсу на чемпионате мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.
10 - 12 ноября в городе Даугавпилс (Латвия) прошел чемпионат мира по комбат джиу-джитсу. По данным ведомства, в соревнованиях участие приняли около 600 спортсменов из 29 стран. От сборной команды Казахстана участвовало 80 спортсменов.
"В дисциплине Граунд Файт среди юношей наши спортсмены завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград, среди взрослых: 6 золота, 4 серебра и 14 бронзы. В дисциплине Клосе контакт юноши: 6 золота, 6 серебра и 4 бронзы, среди взрослых: 9 золото, 8 серебра и 8 бронзы. по дисциплине Cелф дефенси: 2 золота и 5 бронзы. По дисциплине Фулл контакт среди взрослых:11 золото, 9 серебра и 4 бронзы, среди юношей: 6 золото, 3 серебра и 4 бронзы. По итогу первенства Казахстан занял 1 общекомандное место. Следом за нашей сборной расположилась команда из Украины, 3 место – Кыргызстан", - говорится в сообщении.