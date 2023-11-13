Казахстан занял первое общекомандное место на чемпионате мира по джиу-джитсу

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК

Казахстан занял первое общекомандное место по джиу-джитсу на чемпионате мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

10 - 12 ноября в городе Даугавпилс (Латвия) прошел чемпионат мира по комбат джиу-джитсу. По данным ведомства, в соревнованиях участие приняли около 600 спортсменов из 29 стран. От сборной команды Казахстана участвовало 80 спортсменов.