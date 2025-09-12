Казахстан запускает около 200 инвестпроектов для снижения импортозависимости в АПК

Правительство
102

Во исполнение поручений Главы государства вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел совещание, посвященное масштабированию проектов в агропромышленном комплексе и сдерживанию инфляции,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы представил проект концепции «Заказ на инвестиции» – перечень из 202 проектов по 12 направлениям АПК на 2025–2027 гг.

«Мы сформировали концепцию «Заказ на инвестиции» из 202 проектов, которые позволят насытить внутренний рынок востребованными продуктами питания и перейти от импортозамещения к развитию экспорта», — отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

Ключевые направления «Заказа на инвестиции» – производство продуктов с высокой импортозависимостью: мяса птицы (обеспеченность 79%), сыров и творога (52%), сахара (33%), колбасных изделий (60%), рыбной продукции (67%). Остальные проекты направлены на экспорт и глубокую переработку – зерна, картофеля, плодоовощных культур, шкур и шерсти, а также строительство молочно-товарных ферм, тепличных комплексов и хранилищ.

По мясу птицы ожидается переход на полное самообеспечение уже в этом году и рост экспорта за счет новых проектов. В молочной отрасли третий год реализуется большой проект, это льготное кредитование под 2,5% годовых строительства молочно-товарных ферм (МТФ). Уже введены в эксплуатацию 49 новых и расширенных МТФ, еще 20 планируется запустить до конца этого года и 17 – в следующем году. Благодаря большому проекту ожидается, что в течение 2-3 лет в стране будет полностью покрыт внутренний спрос на сырье. По теплицам реализуются крупные проекты в Шымкенте, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Алматинской областях, что обеспечит овощами страну в межсезонье.

Отдельное внимание уделено развитию переработки картофеля и плодоовощной продукции. В работе – проекты с Pepsico и иранской Solico, а также еще 27 инициатив, которые позволят значительно увеличить переработку картофеля, фруктов и бахчевых в Казахстане. Министерство торговли и интеграции представило анализ влияния импорта на инфляцию по социально значимым продуктам (СЗПТ). В среднем доля импортных брендов среди СЗПТ составляет 16,5%, в приграничных регионах до 50%. Наименьшая доля импорта – в Туркестанской (8,4%), Кызылординской (7,6%), Алматинской (7,3%) и Абайской (2,8%) областях. Вклад импортируемой инфляции в общем индексе СЗПТ за полугодие составил 32%.

«Анализ данных оператора фискальных данных позволил выделить 234 зарубежных бренда по всем социально значимым продуктам питания, представленных в магазинах страны. В целом 97% импорта СЗПТ приходится на страны ЕАЭС: Россия – 184 бренда, Беларусь – 23, Кыргызстан – 10. Также на рынке Казахстана присутствуют товары категории СЗПТ из Италии, Индии, Китая, Пакистана, Турции, однако их доля не превышает 2%», — отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

Совместно с Комитетом госдоходов Министерство торговли и интеграции продолжается пилот по оцифровке торговых потоков, позволяющий отслеживать ассортимент зарубежных брендов и понимать предпочтения граждан. По итогам завершения пилота акиматы в режиме реального времени смогут оценить влияние импорта на их регионы и тем самым эффективно обеспечить точечное наращивание отечественной продукции под нужды и потребности своих жителей.

«Переход на полное самообеспечение продуктами питания не только укрепит продовольственную безопасность, но и станет фактором стабилизации цен. В то же время при разработке проектов надо опираться на проверенные технологии и тщательно просчитывать сырьевую базу, особенно в проектах, рассчитанных на использование влаголюбивых культур», — подчеркнул Серик Жумангарин.
#Правительство #проекты #АПК

