Казахстан завоевал две «бронзы» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
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Их в копилку сборной страны принесли лидеры команды, передает Kazpravda.kz
Милад Карими завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира в Осиеке (Хорватия). Он дошел до финала в вольных упражнениях. В решающем выступлении Милад набрал 13,966 балла.
Этот результат позволил ему занять третье место.
В свою очередь, Нариман Курбанов занял третье место в финале упражнений на коне. Курбанов в решающем выступлении набрал 14, 233 балла, завершив этап Кубка мира с «бронзой».