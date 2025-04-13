Казахстан завоевал две «бронзы» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Спорт
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Их в копилку сборной страны принесли лидеры команды, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Милад Карими завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира в Осиеке (Хорватия). Он дошел до финала в вольных упражнениях. В решающем выступлении Милад набрал 13,966 балла.

Этот результат позволил ему занять третье место.

В свою очередь, Нариман Курбанов занял третье место в финале упражнений на коне. Курбанов в решающем выступлении набрал 14, 233 балла, завершив этап Кубка мира с «бронзой».

#Кубок мира #Милад Карими #Нариман Курбанов #спортивная гимнастика

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