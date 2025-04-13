Их в копилку сборной страны принесли лидеры команды, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Милад Карими завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира в Осиеке (Хорватия). Он дошел до финала в вольных упражнениях. В решающем выступлении Милад набрал 13,966 балла.

Этот результат позволил ему занять третье место.

В свою очередь, Нариман Курбанов занял третье место в финале упражнений на коне. Курбанов в решающем выступлении набрал 14, 233 балла, завершив этап Кубка мира с «бронзой».