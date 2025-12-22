Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, ближайшие пару дней погоду на территории Казахстана будет формировать циклон – быстро смещаясь с запада на восток, он принесет с собой снег, метель, усиление ветра, в западных регионах гололедные явления.

Однако уже 25 декабря на смену циклону придет холодное вторжение, которое обусловит понижение температуры воздуха ночью на западе страны до 20-25 мороза, на севере до 23-28 мороза.

И только на юге республике сохранится относительно теплая погода, в дневные часы столбики термометров поднимутся до 2-7 градусов тепла, добавили синоптики.