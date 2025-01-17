Казахстанцы будут наблюдать за выборами президента Беларуси
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ЦИК РК издал постановление, согласно которому сформирован список наблюдателей за выборами в Беларуси, передает Kazpravda.kz
Наблюдать за выборами 26 января 2025 года будут:
1. Абдиров Нурлан Мажитович;
2. Аманали Асем Нуржановна;
3. Бабашев Марлен Ерболович;
4. Жүсипов Нурлыбек Мейирханович;
5. Иргалиева Айгерим Амангельдиновна;
6. Кабиева Дамегуль Набиевна;
7. Шаканов Самат Казбекович.
Выборы президента Беларуси назначены на 26 января.