Фото: пресс-служба НОК РК

В Сингапуре в эти дни проходит этап Кубка Азии по стрельбе из лука. В рамках турнира состоялась квалификация в мужских соревнованиях по стрельбе из классического лука, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Лучшим в отборочном раунде стал казахстанец Ильфат Абдуллин. По итогам выступления он набрал 681 очко. Вторым был Тай-Ён Лю (Тайбэй) - 672. Промежуточное третье место осталось за Вишну Чудхари (Индия) - 669.

Первый раунд плей-офф Абдуллин пропускал. Во втором же он выбил из турнира сокомандника Даулеткельды Жанбырбая (6:2). За выход в 1/4 финала Ильфат сразится с Дашнамом Доржсуреном (Монголия).