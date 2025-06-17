Казахстанец с первого места вышел в плей-офф Кубка Азии по стрельбе из лука

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

По итогам выступления Ильфат Абдуллин набрал 681 очко

Фото: пресс-служба НОК РК

В Сингапуре в эти дни проходит этап Кубка Азии по стрельбе из лука. В рамках турнира состоялась квалификация в мужских соревнованиях по стрельбе из классического лука, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Лучшим в отборочном раунде стал казахстанец Ильфат Абдуллин. По итогам выступления он набрал 681 очко. Вторым был Тай-Ён Лю (Тайбэй) - 672. Промежуточное третье место осталось за Вишну Чудхари (Индия) - 669.

Первый раунд плей-офф Абдуллин пропускал. Во втором же он выбил из турнира сокомандника Даулеткельды Жанбырбая (6:2). За выход в 1/4 финала Ильфат сразится с Дашнамом Доржсуреном (Монголия). 

 

#Кубок Азии #плей-офф #лучник #Ильфат Абдуллин

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