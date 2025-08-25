Фото: instagram.com/lim_0n/

Казахстанский исполнитель Александр Лим стал победителем международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025». Он стал первым представителем Казахстана, победившим на данном фестивале, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Певец прославился, записывая видео-каверы в социальных сетях. Его вариации хитов на русском, английском, итальянском, турецком и других языках собирают тысячи просмотров и положительных откликов. В 2018 году Александр принял участие в конкурсе I’m a singer Kazakhstan и дошел до полуфинала.

В 2021 году принял участие в популярном шоу «Голос Украины», где прошел слепые прослушивания под руководством Надежды Дорофеевой и продолжил участие до стадии нок-аутов.

Еще одно призовое место завоевал другой казахстанский исполнитель – Ерназар Жубан. В прошлом году он занял первое место в международном вокальном конкурсе «Славянский базар», проходившем в городе Витебске. Выступление на «Новой волне» принесло ему почетное третье место.