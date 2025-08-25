Казахстанец впервые победил на конкурсе «Новая волна»

Культура,Музыка
41
Дана Аменова
специальный корреспондент

Александр Лим прославился, записывая видео-каверы в социальных сетях

Фото: instagram.com/lim_0n/

Казахстанский исполнитель Александр Лим стал победителем международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025». Он стал первым представителем Казахстана, победившим на данном фестивале, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры 

Певец прославился, записывая видео-каверы в социальных сетях. Его вариации хитов на русском, английском, итальянском, турецком и других языках собирают тысячи просмотров и положительных откликов. В 2018 году Александр принял участие в конкурсе I’m a singer Kazakhstan и дошел до полуфинала.

В 2021 году принял участие в популярном шоу «Голос Украины», где прошел слепые прослушивания под руководством Надежды Дорофеевой и продолжил участие до стадии нок-аутов.

Еще одно призовое место завоевал другой казахстанский исполнитель – Ерназар Жубан. В прошлом году он занял первое место в международном вокальном конкурсе «Славянский базар», проходившем в городе Витебске. Выступление на «Новой волне» принесло ему почетное третье место.

 

#конкурс #победа #Новая волна

Популярное

Все
В работе Documentolog выявили признаки злоупотребления доминирующим положением
Послание - 2024: как исполняются поручения Президента по развитию экспорта и поддержке производителей
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
Четыре медали завоевал Казахстан на ЧМ по греко-римской борьбе U20
Европа приостановит доставку посылок в США из-за новых тарифов
Казахстанский мед выходит на европейский рынок
Онлайн-наркошоп ликвидировали в Костанае
В Риддере нашли потерявшихся грибников
Токаев принял спецпосланника Президента Конго
Александр Шевченко разгромно проиграл на старте US Open - 2025
В два раза снизили порог инвестиций для инфраструктурных проектов в рамках ГЧП
Рекордная жара накрыла часть США
Безработные смогут устроиться интервьюерами на сельхозперепись в РК
Сборные Казахстана вошли в тройку лучших на чемпионате мира в Саранске
«Врата ада» могут погаснуть
На Вьетнам обрушится тайфун «Каджики»
Глава Верховного суда доложил Токаеву о работе судебной системы
Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через игры и мессенджеры
Театр неслышащих танцоров «Sensitive» выступит на международной сцене ШОС
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Сегодня - День пограничника
Глава государства принял акима Акмолинской области
Уборка идет полным ходом
Трамп встретится с Зеленским и лидерами ЕС
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Более тысячи фактов двойного гражданства установили в Павлодарской области
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Новый профессиональный праздник для предпринимателей учрежден в Казахстане
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Интерпол выпустил первое «Серебряное уведомление» Республики Казахстан
Арину разгромила, а Иге уступила
Глава КазМунайГаза отчитался перед Токаевым о работе нацкомпании
В Астане завершились съемки мюзикла к 95-летию Шамши Калдаякова
Более 200 тысяч человек получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Модернизация на особом контроле
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Скрытый патруль против лихачей
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане

Читайте также

Вечер классической музыки прошел в Астане
Театр неслышащих танцоров «Sensitive» выступит на междунаро…
Творческий коллектив Вооруженных сил РК вызвал фурор на Кра…
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]