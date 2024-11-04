Казахстанская федерация бокса официально вошла в состав World Boxing

Об этом было объявлено во время Конгресса Международной федерации бокса World Boxing в американском городе Колорадо-Спрингс, сообщает Kazpavda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

По данным Национального олимпийского комитета РК, на сегодня к World Boxing (WB) присоединились 55 стран.

«В рамках прошедшего Конгресса были обсуждены изменения в Уставе WB, одобренные Международным Олимпийским комитетом», – говорится в комментарии НОК.

Кроме того, были приняты изменения в регламент проведения соревнований. В частности, турниры будут проводиться в новых весовых категориях.

Поправки коснулись и работы судей во время поединков и при определении победителей.

Председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин поприветствовал всех участников Конгресса и поблагодарил US boxing за организацию первого в истории чемпионата мира U19 и за проведение Конгресса.

В своем выступлении он также отметил успехи Олимпийской комиссии World Boxing, которая провела ряд встреч с НОК различных стран и другими спортивными организациями Олимпийского движения по вступлению в полноправные члены Федерации на прошедшей Генеральной ассамблее Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов (АНОК) в Португалии.

Казахстанская федерация бокса на Конгрессе также подала заявку на проведение квалификационного чемпионата мира-2027 по боксу к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Решение мировой организации будет принято в ближайшее время.

Напомним, что международная федерация бокса World Boxing была создана в апреле 2023 года.