Казахстанские Boeing MAX не попадают под запрет FAA

Экстренная директива FAA (Федерального управления гражданской авиации США) 2024-02-51 не затрагивает казахстанские Boeing MAX, сообщает Минтранспорта РК.

"Авиационная администрация Казахстана находится в контакте с эксплуатантами самолетов Boeing MAX в Казахстане, а также с Boeing и FAA для оценки необходимости принятия дальнейших мер. В Казахстане зарегистрировано 5 самолетов Boeing 737-9 MAX, и все они имеют действующие сертификаты летной годности", - отмечается в сообщении.