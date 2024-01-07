Казахстанские Boeing MAX не попадают под запрет FAA

Транспорт
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Все эксплуатируемые в РК воздушные судна такой модели имеют действующие сертификаты летной годности, передает Kazpravda.kz

Фото: РБК

Экстренная директива FAA (Федерального управления гражданской авиации США) 2024-02-51 не затрагивает казахстанские Boeing MAX, сообщает Минтранспорта РК.

"Авиационная администрация Казахстана находится в контакте с эксплуатантами самолетов Boeing MAX в Казахстане, а также с Boeing и FAA для оценки необходимости принятия дальнейших мер. В Казахстане зарегистрировано 5 самолетов Boeing 737-9 MAX, и все они имеют действующие сертификаты летной годности", - отмечается в сообщении.

FAA выпустило экстренную директиву по летной годности (2024-02-51).

Директива летной годности автоматически распространяется на всех эксплуатантов B-737 MAX.

"Данная директива применима к воздушным судам модели B737-9 компании Boeing, сертифицированным в любой категории, с установленным аварийным люком выхода средней кабины. На данный момент эксплуатанты РК эксплуатируют ВС с аварийными дверями выхода (не аварийным люком выхода), соответственно, директива не применима к данным воздушным судам", - подчеркнули в ведомстве.

#авиация #Минтранспорта РК #Boeing MAX

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