Казахстанские боксеры имеют семь лицензий для участия в летних Олимпийских играх-2024, и пять из них они завоевали на турнире в Италии

Но, как отметили представители Казахстанской федерации бокса, лицензионные турниры на Олимпийские игры проходят под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК), и, к сожалению, Национальные федерации не имеют право подавать протесты на решения судей. Тем не менее КФБ высказала свое недовольство организаторам, но на результат это не повлияло.

И все же выступление нашей боксерской дружины можно признать просто отличным. Ведь мы в довольно непростых условиях смогли получить целых пять заветных путевок в олимпийский Париж-2024! (Столько же лицензий здесь получили боксеры из Узбекистана, показав вместе с нашей сборной лучший результат среди других команд).

Обладателями лицензий на этот раз стали Сакен Бибосынов в весе до 51 кг, разгромивший британца Киарана Макдональда; Махмуд Сабырхан в весе до 57 кг, оказавшийся сильнее Асрора Вохидова из Таджикистана; капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов, в весе до 71 кг победивший азербайджанца Сархана Алиева; Нурбек Оралбай, в весе до 80 кг раздельным решением выигравший у ирландца Келина Кэссиди, и его брат Айбек Оралбай, оказавшийся в весе до 92 кг сильнее американца Джамара Тэлли.

Отметим, что в прошлом году на летних Азиатских играх в Китае олимпийские лицензии завоевали Камшыбек Кункабаев в весе свыше 92 кг и Карина Ибрагимова, до 57 кг. Сейчас в нашей копилке уже семь заветных квот.

Мужской сборной Казахстана предстоит добыть еще одну лицензию в весовой категории до 63,5 кг, а вот у женщин олимпийские путевки надо получать сразу в пяти весовых категориях (до 50, до 54, до 60, до 66 и до 75 кг). Это нам предстоит сделать на втором лицензионном турнире, который пройдет в Бангкоке (Таиланд) с 23 мая по 5 июня. По его итогам определится окончательный список боксеров, которые в июле отправятся в столицу Франции.

Казахстанских файтеров с успешным выступлением поздравили министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, а также президент НОК Казахстана Геннадий Головкин, который лично побывал на данном турнире, чтобы поддержать наших спортсменов. Глава спортивного ведомства призвал победителей уже сейчас усилить подготовку к Олимпийским играм в Париже, а наш всемирно известный боксер опубли­ковал фото в Instagram с триумфаторами турнира, подписав его «Біздің жігіттер!»