Казахстанские боксеры имеют семь лицензий для участия в летних Олимпийских играх-2024, и пять из них они завоевали на турнире в Италии
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Аскар Султан
Очередной олимпийский отбор для поездки в Париж на главные летние старты четырехлетия прошел в итальянском городе Бусто-Арсицио. Это первенство поначалу было не совсем «гладким» для нас: у казахстанцев по итогам просмотра боев было немало вопросов к судьям турнира. В частности, по результату боя нашей Риммы Волосенко в весовой категории до 60 кг, где она с неоднозначным решением уступила Мирославе Единаковой из Словакии.