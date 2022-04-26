Спорт
Казахстанские борцы добыли пять золотых медалей на турнире в Монголии
Аскар Султан

В столице Монголии Улан-Баторе завершился чемпионат Азии по видам борьбы, где наши палуаны смогли завоевать пять золотых медалей в греко-римской, женской и вольной борьбе.

Напомним, что в первые дни континентального первенства на ковер выходили «классики», которым удалось завоевать две золотые, пять серебряных и две бронзовые награды. Данный результат позволил нашей команде по греко-римской борьбе занять первое общекомандное место по очкам, опередив занявших второе место борцов из Ирана и ставших третьими спорт­сменов из Кыргызстана.

Золотые медали в активе у Меиржана Шермаханбета, выступавшего в весовой категории до 67 кг, и Алимхана Сыздыкова, который оказался сильнее всех в весе до 130 кг. «Серебро» взяли Амангали Бекболатов (до 55 кг), Мирамбек Айнагулов (до 63 кг), Абылайхан Амзеев (до 72 кг), Максат Ережеров (до 77 кг) и Диас Кален (до 82 кг). «Бронза» у Ернура Фидахметова (до 60 кг) и Нурсултана Турсынова (до 87 кг).

Потом на монгольских борцовских коврах блеснули наши девушки. Как мы уже сообщали ранее, золотые награды в копилку сборной принесли сестры-близнецы Мадина и Жамиля Бакбергеновы, которые стали чемпионками в весовых категориях до 68 и до 72 кг. А две бронзовые медали завоевали Гулмарал Еркебаева (до 76 кг) и Жулдыз Ешимова (до 53 кг).

Завершали выступление на первенстве Азии наши борцы вольного стиля, которые продолжили успешный почин своих товарищей по команде.

И здесь сразу же отметим выступление Азамата Даулетбекова, который принес нам пятую золотую медаль. В решающей схватке казах­станский палуан в весовой категории до 86 кг встречался с серебряным призером чемпионата мира-2019 Дипаком Пунией из Индии и завершил поединок со счетом 6:1 в свою пользу. Отметим, что в полуфинале наш соотечественник досрочно победил представителя Кыргызстана Саякбая Юсупова.

В шаге от «золота» чемпионата Азии остановился Нуркожа Кайпанов. В финальной схватке в весовой категории до 74 кг казах­станцу противостоял иранец Йонес Алиакбар Эмамичогаеи­. Поединок завершился со счетом 5:2 в пользу нашего соперника. Второе «серебро» нашей ­команде принес Алишер Ергали, выступавший в весе до 125 кг. В решающей схватке он уступил иранцу Ядоллаху Мохаммадказему Мохеби со счетом 1:3.

Взяли мы на первенстве континента и четыре бронзовые награды. Так, в весовой категории до 70 кг Талгат Сырбаз оказался сильнее иранца Мохаммадмехди Мос­лема Еганехомжафари, одержав чистую победу со счетом 4:0. Соперником другого нашего палуана Мамеда Ибрагимова, выступающего в весе до 97 кг, стал Мухаммадрасул Рахимов из Узбекистана. Казахстанец выиграл этот поединок со счетом 3:2.

В схватке за бронзу в весовой категории до 92 кг Адилет Давлумбаевон встречался с Такумой Отсу из Японии. По ходу поединка казахстанец уступал борцу из Страны восходящего солнца с разницей в девять (!) очков, но сумел собраться, переломить ход встречи и выиграть, положив соперника на лопатки. Фантастический получился поединок.

И наконец, в утешительном финале в весе до 61 кг Акбар Курбанов встречался с соперником из Бахрейна Алибегом Алибеговым и завершил этот поединок со счетом 5:4 в свою пользу.

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