Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов поднял вопрос правильного питания детей и подростков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Акмарал Шарипбаевна, очень важный вопрос – питание детей. К сожалению, дети и подростки пристрастились к фастфуду и энергетическим напиткам, иногда даже впадая в зависимость от них. Мы должны ответить на этот вызов всей страной, всем обществом. Это очень опасная ситуация. Внесите предложения» , — поручил Олжас Бектенов министру здравоохранения.

В рамках единой Концепции «Дети Казахстана» предусмотрен комплекс мер по усилению межведомственного взаимодействия в сфере защиты прав, безопасности и благополучия детей. С 1 февраля текущего года вводится особый контроль и надзор за всеми организациями образования по принципу «внезапности». Проверки будут касаться вопросов оздоровления детей, их безопасности и качества питания.