Казахстанские и российские «фабрики мысли» продолжают экспертный диалог

Общество
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Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук провели экспертную встречу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

Фото: КИСИ

Две ведущие «фабрики мысли» Казахстана и России обсудили динамику развития сотрудничества двух стран, отметив необходимость углубления экспертного диалога по ключевым направлениям двусторонней повестки.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.

Директор КИСИ при Президенте РК Еркин Тукумов указал на позитивную динамику двусторонних отношений и регулярный характер встреч на разных уровнях. Директор КИСИ подчеркнул незыблемость стратегического партнерства Казахстана и России как важнейший фактор стабильности на евразийском пространстве.

«В современных условиях для нас важно внимательно относиться к учету и соблюдению интересов друг друга. Взаимное доверие и уважение национальных интересов, лежащие в основе нашего равноправного партнерства, приобретают новый смысл», – заявил  Тукумов.

Директор КИСИ напомнил, что в 2025 году отмечается важный юбилей для развития партнерства двух стран – 20-летие Договора между РК и РФ о казахстанско-российской государственной границе. К этому юбилею страны подошли со значительным багажом плодотворного сотрудничества во многом благодаря регулярному политическому диалогу.

Тукумов отметил, что на новом этапе развития стратегических отношений между Казахстаном и Россией ключевую роль играет профессиональное экспертное взаимодействие. Интеллектуальная дипломатия играет особую роль в этом процессе и вносит существенный вклад в укрепление взаимодействия между нашими странами.

Директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский в своем выступлении отметил, что на фоне трансформации системы международных отношений всё больший вес в мировой политике приобретают «средние державы», в статусе которых прочно закрепился и Казахстан.

Также Войтоловский отметил, что существующая коммуникация между КИСИ и ИМЭМО на личном и институциональном уровне доказала свою эффективность в качестве механизма по развитию различных треков двусторонних отношений.

Стороны подтвердили свою готовность развивать интеллектуальное взаимодействие с привлечением более широких кругов представителей экспертного сообщества двух стран.

#Казахстан #Россия #эксперты

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