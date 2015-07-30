Статьи Казахстанские инновации за рубежом Султанбек КОЖАХМЕТОВ, академик НАН РК, лауреат Государственной премии СССР

Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК – практически ровесник казахстанского государства. Центр был образован в 1993 году по Указу Президента Нурсултана Назарбаева. Сегодня НЦ КПМС РК объединяет в своем составе ведущие горные и металлургические институты в области цветной и черной металлургии.



На протяжении всей истории существования центр выстраивал свою научную деятельность в соответствии с приоритетными задачами развития горно-металлургической отрасли. Особенно это значимо на современном этапе, когда Главой государства в Плане нации "100 конкретных шагов" определена переориентация структуры научных грантов и программ на нужды Государственной программы индустриально-инновационного развития. Президентом страны сделан особый акцент на укрепление связей между наукой и бизнесом. И ученые центра уверенно следуют этим курсом.



Примером высокого доверия центру явилось личное поручение Елбасы по осуществлению идеи создания принципиально новой продукции – сплава "Казахстанский" для раскисления, модифицирования и легирования стали. Сплав запатентован в 15 странах. В том числе в государствах ЕС, в США, Южной Корее, Австралии, Японии, которые проявляют большую заинтересованность в его производстве. В настоящее время сплав производится в Казахстане и Бразилии.



Колоссальных успехов добились ученые НЦ КПМС РК в области металлургии свинца. Речь идет о создании новой технологии выплавки свинца методом кислородно-взвешенно-циклонно-электротермической (КИВЦЭТ) плавки. В цветной металлургии бывшего СССР особое место отводилось решению проблем эффективной переработки полиметаллического сырья на КИВЦЭТных агрегатах. Был построен и внедрен медно-цинковый КИВЦЭТ на Иртышском медеплавильном заводе. Этот комплекс работ советских, в том числе и казахстанских, ученых по его разработке и внедрению в металлургии меди был отмечен Государственной премией СССР в области науки и техники (С. Кожахметов в числе авторского коллектива – ред.). Но при этом оставалась нерешенной проблема коренного усовершенствования свинцово-цинковой подотрасли. В 80-е годы институтом ВНИИцветмет было успешно реализовано промышленное освоение свинцового КИВЦЭТа в Боливии, Италии и в Казахстане на Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбинате.



Однако тогда речь шла о замене энергетически затратной и экологически небезопасной традиционной технологии выплавки свинца на более эффективные и экологически чистые технологии прямой плавки чистых сульфидных свинцовых концентратов. Постоянное ухудшение качества сырьевых ресурсов, ужесточение экологических требований и нормативов актуализировало задачу создания эффективной технологии для переработки низкосортного свинецсодержащего сырья сложного вещественного состава. В связи с опережающим ростом мирового производства цинка по отношению к производству свинца особенно остро стояла проблема эффективной переработки высокожелезистых тугоплавких кеков. Поэтому ученые центра в течение последних двух десятилетий существенно модернизировали процесс и плавильный агрегат КИВЦЭТ для его внедрения на крупных свинцовых заводах мира. Новые технические решения защищены охранными документами ряда стран. В их числе патенты Казахстана и России, Австралии и Финляндии, Канады и стран ЕС, Китая и Бразилии, Мексики и Индии.



Авторами новой усовершенствованной технологии внесены принципиально новые решения, обеспечивающие более эффективные технологические операции. Предложены и промышленно освоены новые этапы технологии, которые существенно отличают модернизированный КИВЦЭТ от других процессов свинцовой плавки. Жизнеспособность и востребованность модернизированной технологии лучшим образом демонстрируют следующие факты. Совсем недавно в Китае крупные металлургические компании Jiangxi Copper Corporation и Zhuzhou Smelter Group Co. на основе лицензионных договоров завершили строительство и осуществили запуск двух установок проектной мощностью 100 и 120 тыс. тонн свинца в год. Ранее, в 1997 году, по модернизированной технологии КИВЦЭТ была построена и запущена установка в Канаде. Также на основе новых технических решений проведены модификации действующей установки в Италии. Таким образом, на сегодня в мире по казахстанской модернизированной технологии КИВЦЭТ работают 4 установки общей производительностью 420 тыс. тонн свинца в год.



Есть чем гордиться и есть над чем задуматься казахстанским производителям свинца. Так, в условиях мировых тенденций истощения запасов качественного сырья и для нашей республики назревает вопрос переработки труднообогатимых свинцово-цинковых руд. Например, с месторождений Жайрем, Шалкия. В этом контексте использование модернизированной технологии КИВЦЭТ представляется наиболее эффективным.



Особое место в летописи достижений не только центра, но и казахстанской науки в целом занимают не имеющие аналогов пиро- и гидрометаллургические технологии переработки золотосодержащих руд. Обозначенная тема достаточно актуальна для Казахстана, поскольку страна – важнейший золотоносный регион Центральной Азии. Несмотря на это, проблемы существуют: низкое качество и сложный состав руд. Это вызывает трудности вплоть до невозможности их переработки. На заре становления независимости золото стране было необходимо, а средства для освоения месторождений и его производства были ограничены. Отсюда и возникла потребность в создании привлекательных по технико-экономическим показателям технологий. Решение было найдено специалистами центра. И не одно, а для каждого месторождения – свое, уникальное, запатентованное.



Прежде всего это инновационная технология кучного выщелачивания золота из бедных золотосодержащих руд, комплексных золотомедных руд и техногенных отходов. В начале 2000 годов в Казахстане по этой технологии было создано около 15 предприятий, которые ежегодно перерабатывали более 10 млн тонн руды с объемом добычи драгоценного металла около 10 тонн. В Казахстане успешно работают построенные по технологиям десорбции и электролитического извлечения золота заводы Доре в Усть-Каменогорске, Семипалатинске и Степногорске производительностью по 1,5 тонны металла в год. Только за последние годы по авторской технологии ученых центра, основанной на сорбционном извлечении золота из цианидных пульп, построены и запущены в эксплуатацию две золотоизвлекательные фабрики – Акбакайская и на месторождении Пустынное. Их производительность 1 млн и 2 млн тонн руды в год соответственно.



Высокая эффективность и успешное промышленное освоение этих технологий на крупных золотоизвлекательных предприятиях Казахстана послужили основанием для их внедрения в ряде зарубежных стран. Так, разработанная новая технология переработки гравитационного концентрата в аппаратах специальной конструкции для Макмальской золотоизвлекательной фабрики освоена в Киргизии с извлечением золота до 99,5%. По уникальным ионообменным технологиям построены две золотоизвлекательные фабрики (Ангрен и Марджанбулак) в Узбекистане. Эта казахстанская технология реализована на золотоизвлекательной фабрике "Аси" в КНР. Ее производительность – 1,5 тонны золота в год. Специалисты крупнейших в мире компаний-производителей золота, таких как Barrick Gold, Newmont, Placer Dome, отметили высочайшую эффективность внедрения этой технологии на китайской золотоизвлекательной фабрике.



Научными сотрудниками центра решена и проблема переработки отдельных видов золотосодержащего сырья с высоким содержанием мышьяка. Ими разработана технология окислительно-сульфидизирующего обжига таких полиметаллических руд и концентратов с выводом мышьяка в малотоксичной форме. Технология была внедрена с большим экономическим эффектом на обогатительной фабрике рудника "Нежданинский" ГОКа Джугджурзолото в России. Методы пирометаллургического вскрытия упорных и двойной упорности коренных руд золота получили дальнейшее развитие в разработках казахстанских ученых.



В целом на современном этапе прогресс в металлургии неотъемлемо ассоциируется с использованием самых передовых технологий. Отрадно, что такие технологии, созданные казахстанскими учеными, работают не только в нашей стране, но и практически на всех континентах, укрепляя имидж Казахстана как успешного государства, лидирующего в этих отраслях науки и промышленности.



В рамках новой индустриализации страны перед центром и его научно-исследовательскими институтами поставлены еще более амбициозные цели. Успешная реализация этих стратегически важных задач соответствует выполнению основного предназначения Национального центра, кредо которого – служить науке во благо своего народа.



В нынешнем году Главой государства Нурсултаном Назарбаевым учреждена Государственная премия в области науки и техники им. Аль-Фараби. НЦ КПМС РК обоснованно представил на конкурс работу авторского коллектива "Промышленная реализация разработок в области металлургии свинца и золота, внесших значительный вклад в инновационное развитие страны и поднявших престиж Казахстана на мировом рынке технологий". Эти разработки внедрены в производство на ряде отечественных и зарубежных предприятий. Являясь одним из немногих примеров трансферта казахстанских технологий за рубеж, они обеспечивают повышение объемов выпуска металлов и рост статуса отечественной науки на международной арене. Поэтому я всецело поддерживаю эту работу НЦ КПМС РК, которая заслуживает присуждения государственной премии.