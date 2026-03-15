Казахстанские писатели и актёры голосуют за будущее страны

В регионах Казахстана продолжается голосование на республиканском референдуме по проекту новой Конституции. Свой выбор делают и известные деятели культуры и искусства, сообщает Kazpravda.kz

Одними из первых выбор в пользу будущего Казахстана сделала известная актерская семья Азата Сейтметова и Данагуль Темирсултановой. Творческая чета сделала публикацию в социальных сетях со словами: «Мы сделали свой выбор».  

Кроме этого, референдум посетил также актёр Тунгышбай Аль-Тарази. Артист опубликовал короткий видеоролик в своем Instagram-аккуанте, в котором бросает в урну свой бюллетень. Народный артист Казахстана Тунгышбай аль-Тарази также остановился на историческом значении референдума. По его словам, это событие напрямую влияет на будущее государственности.

«15 марта в стране ожидается великое событие. Оно имеет особое значение для нашей государственности. Мы примем новую Конституцию. Народ высказывает свое мнение по каждой статье Основного закона», - сказал он.

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева также подчеркнула важность референдума и призвала граждан к активности.

«15 марта – важный день для нашей страны. Приходите и сделайте свой выбор», - отметила Роза Рымбаева.

Своим конституционным правом воспользовался и писатель Мурат Дюсембаев, опубликовав своё фото в социальных сетях.

Народная артистка Казахстана Айгуль Улькенбаева отметила историческое значение референдума 15 марта и подчеркнула особую роль проекта новой Конституции в защите культуры и национальных ценностей.

«Время стремительно меняется, и мы ждем позитивных перемен. В новом проекте Конституции особое значение придается популяризации национальных ценностей, защите историко-культурного наследия и творческой свободе – эти важные понятия поднимаются на конституционный уровень, что для нас крайне важно!» - сказала она.

Заслуженный деятель Казахстана, артист Марал Анарбек заявил, что будущее страны прежде всего зависит от единства.

Писатель и общественный деятель Смагул Елубаев остановился на особенностях новой Конституции. По его словам, этот документ подготовлен с участием народа.

По словам представителей культуры и искусства, это не просто процедура принятия закона, а решающий шаг, направленный на развитие общества, укрепление национальных ценностей и повышение ответственности государственных институтов. Деятели искусства подчеркивают, что активное участие каждого гражданина в этом процессе является важным проявлением совместного формирования будущего страны.

 

