Чемпионат стал крупнейшей азиатской площадкой в области робототехники, научных исследований и инновационных проектов, собрав свыше 500 команд и 12 000 участников из более чем 30 стран

Фото: пресс-служба МП РК

Ученики «Келешек мектептері» и центров инновационного творчества Казахстана успешно выступили на FIRST LEGO League Asia Open Championship 2025, который проходил с 7 по 10 августа в Макао (КНР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвет

Темой соревнований в этом году стало «Исследование подводного мира». По итогам трех дней казахстанские школьники показали высокий уровень инженерного мастерства, креативности и командной работы.

Две бронзовые медали Champions Award и главную награду чемпионата завоевали воспитанники учебного центра Leas (категория Explore в возрасте 6–10 лет) и команда «Subsquad» Дворца школьников города Уральск (категория Challenge в возрасте 10–16 лет).

Шесть специальных судейских наград:

Innovation Project Award — команда Nova Team школы №97 г. Алматы, построенной в рамках нацпроекта «Келешек мектептері»;

Core Values Award — команда Alliance учебного центра Leas;

Challenge Solution Award и Innovation Project Award — команда AquaBots школы №33 Туркестанской области, построенной в рамках нацпроекта «Келешек мектептері»;

Core Values Award и Engineering Excellence Award — команда Yassi школы №149 г. Шымкент, построенной в рамках нацпроекта «Келешек мектептері»;

Challenge Solution Award — команда OtAi школы №290 Кызылординской области, построенной в рамках нацпроекта «Келешек мектептері»;

Team Poster Award — команда Arctic Rescuers школы №97 г. Алматы, построенной в рамках нацпроекта «Келешек мектептері».

Team Model award - команда Alem Innovators Центра инновационного творчества школьников «Alem» г. Алматы.