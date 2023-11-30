Казахстанские школы старше 30 лет будут чаще проверять на аварийность

Образование, Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Мажилис на пленарном заседании принял поправки по вопросам образования и наставничества, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов, нормами законопроекта предусмотрены, в частности, вопросы обеспечения безопасности детей и защиты их прав.

«В последнее время наблюдается тенденция роста фактов обрушения кровли школ. Поэтому мы считаем очень важным ввести контроль за состоянием зданий организаций образования, функционирующих на протяжении долгих лет. Законопроектом была предложена норма об обязательной проверке каждые 5 лет зданий школ, детских садов и колледжей, эксплуатируемых более 30 лет, на предмет их аварийности», - сказал Аймагамбетов.

Также законопроектом устанавливается требование о необходимости обеспечения оконных проемов специальными механизмами безопасности или замками, а также запрет на плотную застройку жилыми домами рядом со школами.

«У нас есть проблема застройки многоэтажными домами. Сейчас при планировании строительства многоэтажек не всегда учитывается нагрузка на близлежащие соцобъекты. В результате после введения их в эксплуатацию мы не можем обеспечить доступность жителей к школам и детским садам. Эта проблема особо актуальна в мегаполисах. Из-за этого недочета большая нагрузка приходится на уже функционирующие школы, которые вынуждены переходить на трехсменное обучение, приносится ущерб здоровью детей, а если же хотят построить новую школу, уже нет свободного земельного участка на этой территории. В связи с этим в законопроект вводится новое законодательное требование. Теперь будет запрещено строить многоэтажные жилые дома без учета строительства школ, детского сада и больницы», - пояснил депутат.

Также предлагается норма по внедрению нового института наставничества для детей-сирот.

«Для чего это нужно? Данный институт предоставляет дополнительную возможность социализации и адаптации к условиям жизни детей-сирот старше 10 лет, воспитывающихся в детских домах. Наставники, как волонтеры, то есть бесплатно, получают возможность заботиться о воспитанниках детского дома, оказывать им поддержку, проводить социализацию. Будут установлены конкретные и жесткие требования к наставнику, нормы по их контролю и ответственности. Все отношения между детским домом, управлением образования и наставником будут регулироваться договором», - сказал Аймагамбетов.

Законопроектом предлагается специальная норма по поддержке и реабилитации детей с девиантным поведением, состоящих на учете в полиции. Документ предлагает обеспечить таких учащихся занятиями в различных кружках и секциях в проактивном формате, то есть без необходимости личного обращения.

Кроме того, предложена норма по недопущению распространения религиозной и иной вредной информации в организациях образования.

Законопроектом также расширяется управленческая свобода организаций образования. Так, введены нормы по предоставлению колледжам и школам права самостоятельного распоряжения доходами, полученными от платной деятельности образовательного учреждения, для развития этой организации.

Вводится и специальная норма о том, чтобы школы и колледжи оставляли себе полученные чистые доходы.

#мажилис #проверка #школа #законопроект #аварийность

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