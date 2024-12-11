Казахстанские специалисты изучают опыт Германии в борьбе с бытовым насилием

Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Инициатором обмена опытом выступил офис программ ОБСЕ в Астане

Фото: МКИ

Обучающий тренинг по борьбе с бытовым насилием проходит для казахстанских специалистов в городе Ландау (Германия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Инициатором обмена опытом выступил офис программ ОБСЕ в Астане совместно с представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Казахстане.

В составе казахстанской делегации представители Министерства культуры и информации, Министерства внутренних дел, Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«Они проходят обучение методам взаимодействия государственных и негосударственных структур, а также принципам межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с домашним насилием», - говорится в сообщении.

Также зарубежные эксперты делятся с ними эффективными практиками и опытом работы с германской системой оценки рисков бытового насилия ODARA, широко применяемой передовыми странами. Данная система профилактики в пилотном режиме внедрена и в нескольких регионах Казахстана.

10 декарбря отмечался Всемирный день прав человека.

#обучение #бытовое насилие #Германия #профилактика

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