Казахстанские специалисты изучают опыт Германии в борьбе с бытовым насилием

Фото: МКИ

Обучающий тренинг по борьбе с бытовым насилием проходит для казахстанских специалистов в городе Ландау (Германия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Инициатором обмена опытом выступил офис программ ОБСЕ в Астане совместно с представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Казахстане.

В составе казахстанской делегации представители Министерства культуры и информации, Министерства внутренних дел, Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«Они проходят обучение методам взаимодействия государственных и негосударственных структур, а также принципам межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с домашним насилием», - говорится в сообщении.

Также зарубежные эксперты делятся с ними эффективными практиками и опытом работы с германской системой оценки рисков бытового насилия ODARA, широко применяемой передовыми странами. Данная система профилактики в пилотном режиме внедрена и в нескольких регионах Казахстана.

10 декарбря отмечался Всемирный день прав человека.