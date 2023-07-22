Казахстанский боксер победил испанца с рекордным нокаутом

Чемпион WBO из Казахстана Султан Заурбек нокаутировал боксера из Испании с рекордом 15-0, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: Sports.kz

Казахстанский боксер Султан Заурбек (14-0, 10 КО) выступил на вечере бокса в Эдинбурге (Шотландия).

Заурбек сразился с непобежденным испанцем Джоном Картером (15-0-1, 7 КО) по прозвищу «Ураган». Бой во втором полулегком весе был рассчитан на десять раундов и закончился победой боксера из Казахстана техническим нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Султан Заурбек одержал пятнадцатую победу в профессиональной карьере, а Джон Картер потерпел первое поражение в профи.

Добавим, что Заурбек является чемпионом WBO European, а его соперник ранее выигрывал пояс EBU European Union, а также становился чемпионом Испании.