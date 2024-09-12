Казахстанский боксер вернулся с победой после двухлетнего простоя

Бокс
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Свой предыдущий поединок Абилхайыр Шегалиев провел ровно 2 года назад - в сентябре 2022 года

Фото: sports.kz

Казахстанский боксер-профессионал Абилхайыр Шегалиев (8-1-1, 4 КО) вернулся на ринг после двухлетнего простоя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Он выступил на вечере бокса в Москве (Россия), где его соперником стал российский боксер Анатолий Богомолов (1-5-1).

Поединок среднего веса был рассчитан на 6 раундов и продлился всю отведенную на него дистанцию. Победу единогласным решением судей одержал Шегалиев.

Таким образом, Шегалиев выиграл девятый бой в профи, Богомолов потерпел шестое поражение.

Свой предыдущий поединок Абилхайыр Шегалиев провел 20 сентября 2022 года так же в Москве. Тогда он уступил решением судей россиянину Андрею Сироткину (21-2-1, 7 КО).

 

#бокс #победа #профи #Абилхайыр Шегалиев

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