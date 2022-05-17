Казахстанский фильм победил на кинофестивале в Лос-Анджелесе

Новая картина Адильхана Ержанова "Штурм" завоевала гран-при фестиваля "LA Asian Pacific Film Festival - Grand Jury Award for Best Narrative Feature", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО "Казахфильм".

Фильм рассказывает о школе в селе Каратас, захваченной группой неизвестных. Детей берут в заложники, но не предъявляют никаких требований. Местный учитель Тазши собирает штурмовую группу из родителей, поскольку из-за снежной бури нет возможности рассчитывать на быстрое подкрепление из города.

Главные роли в картине исполнили Азамат Нигманов, Александра Ревенко, Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Нурлан Батыров, Теоман Хос, Еркен Губашев, Нурбек Мукушев и Ерден Телемисов.

"Штурм" является ко-продукцией, снятой компанией "Short Brothers" совместно с киностудией "Казахфильм", "Cinerental" и известной каскадерской группой "Nomad Stunts", при поддержке российских компаний "LOOKFILM" (Борис Хлебников) и "FORESTFILM".

Напомним, что ранее картина завоевала Гран-при и Приз критиков на кинофестивале в Реймсе (Франция).