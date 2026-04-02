Казахстанский футболист подписал контракт с «Барселоной»

15-летний казахстанский вингер Карим Мендиканов подписал контракт с «Барселоной». Об этом сообщил Mundo Deportivo, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Испанский детско-юношеский футбол продолжает оставаться магнитом для международных талантов, и одно из имен, которое начинает привлекать внимание, — Карим Мендиканов. Молодой футболист из Казахстана 2011 года рождения уже подписал контракт с "Барселоной" и присоединится к клубу в следующем сезоне.

Мендиканов прибыл в Испанию в 2022 году и с тех пор проходил футбольное обучение в каталонском футболе. В прошлом сезоне он начал выступать в каталонской лиге за "Серданьолу", где уже продемонстрировал свой потенциал и проблески высокого качества игры.

В текущей кампании он сделал еще один шаг вперед, перейдя в "Сан-Кугат". Там он быстро закрепился как один из важнейших игроков команды, выступая на позиции правого вингера. Его скорость, умение обыгрывать один в один и дриблинг сделали его одной из главных атакующих угроз чемпионата, а также одним из лучших ассистентов лиги.

Его игра не осталась незамеченной и вызвала интерес нескольких клубов испанской Примеры, однако в итоге футболист решил принять предложение "Барселоны". Фактически юный талант уже подписал контракт с "сине-гранатовыми" и официально присоединится к ним в следующем сезоне. Кроме того, Мендиканов уже провел несколько тренировок с основной командой "кулес" (молодежка "Барселоны") для максимально быстрой адаптации — все они прошли с разрешения "Сан-Кугата"», — сообщает Mundo Deportivo.

 

