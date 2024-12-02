Казахстанский препарат против рака успешно прошел две фазы испытаний

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

После первого приема лекарства состояние пятнадцати онкобольных стабилизировалось, у шести из них перестала расти опухоль, а у одного даже сократилась, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Кадр из видео

Вице-президент Национальной академии наук РК, профессор биологии NU Дос Сарбасов рассказал о работе над противораковым препаратом. В данный момент пациентам увеличили дозу препарата, с учетом того, что медики подтвердили отсутствие токсичности.

«Мы начали тестировать противораковый аппарат в 2022-2023 годах, получили разрешительные документы. Провели первую и вторую фазы клинических испытаний. Сейчас мы получили увеличенную дозу. Испытания проходят в Казахском институте онкологии и радиологии. Мы поражаем раковые клетки, которые поглощают глюкозу. Наш патент международный. Эффект показал в контрольной группе стабилизацию. Опухоль не росла, у одного пациента сократилась на 30%. Нам надо довести дело до конца – мы должны завершить проект в течение 2-3 лет», — рассказал Дос Сарбасов.

#онкобольные #испытание #лекарство от рака

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