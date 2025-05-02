Казахстанский тяжелоатлет завоевал «золото» юношеского ЧМ в Перу
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В сумме двоеборья Бейбарыс Ерсеит поднял 262 килограмма
Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Бейбарыс Ерсеит стал победителем юношеского чемпионата мира в Лиме, сообщает Kazpravda.kz
По данным НОК, штангист завоевал золотую медаль, став лучшим в весовой категории до 61 килограмма.
В сумме двоеборья казахстанец поднял 262 килограмма.
Второе место занял Рамазан Йылмаз (Турция) - 261 (108+153) килограмм. Замкнул тройку лучших Абубакар Цакаев (Россия) - 252 (113+139) килограмма.