Фото: НОК

Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Бейбарыс Ерсеит стал победителем юношеского чемпионата мира в Лиме, сообщает Kazpravda.kz

По данным НОК, штангист завоевал золотую медаль, став лучшим в весовой категории до 61 килограмма.

В сумме двоеборья казахстанец поднял 262 килограмма.

Второе место занял Рамазан Йылмаз (Турция) - 261 (108+153) килограмм. Замкнул тройку лучших Абубакар Цакаев (Россия) - 252 (113+139) килограмма.