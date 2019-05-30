Казахстанцев cреди пострадавших и погибших в результате крушения катера в Будапеште нет – МИД

При крушении катера на реке Дунай в Будапеште граждан Казахстана среди погибших и пострадавших нет. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РК, передает Kazpravda.kz.
"Казахстанский консул незамедлительно выехал на место происшествия. В ходе проверки и уточнения информации по пассажирам катера было установлено, что среди погибших и пострадавших граждан Казахстана нет", - проинформировали в МИД.
По данным ведомства, на борту катера находились 35 пассажиров, в основном группа туристов из Южной Кореи - 33 человека, и 2 члена экипажа.
На месте продолжается поисково-спасательная операция.
Напомним, прогулочный катер Hableany столкнулся с другим судном во время швартовки у здания мэрии в Будапеште.
