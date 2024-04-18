Казахстанцы могут следить за паводковой ситуацией онлайн

Онлайн-трансляция с мест проведения противопаводковых мероприятий стала доступной на сайте gov.kz, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Благодаря комплексной системе видеонаблюдения Sergek VMS казахстанцы могут в режиме реального времени наблюдать за ситуацией в Атырауской области и городах Атырау, Уральск и Костанай.

Это позволит оперативно реагировать и принимать значимые решения.

«В такой непростой для нашей страны время мы также вносим свой вклад в противопаводковых мероприятиях. Теперь каждый гражданин с помощью онлайн-трансляции может увидеть проводимую работу в рамках подготовки к паводкам и ситуацию на местах в Уральске, Атырау и Костанае. Спасибо активным гражданам, компаниям, службам ЧС и работникам акиматов за проводимую работу по подготовке к большой воде»,- сказал министр цифрового цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

В настоящее время на площадку gov.kz выведены видеопотоки с 22 камер по городу Атырау и Атырауской области, 6 камер по городу Уральск и 6 камер по городу Костанай. При необходимости специалисты Sergek Group готовы вывести подобную трансляцию в других городах.

Специалисты Sergek Group находятся в пострадавших населенных пунктах с начала паводков. Совместно с Freedom Telecom и МЦРИАП РК они установили камеры для удаленного мониторинга в поселке Индербор Индерского района, нескольких селах Махамбетского района, поселке Дамба и микрорайоне Зарослый г. Атырау, а также обеспечили доступ к качественному интернету там, где это было необходимо.

Онлайн трансляция с мест проведения противопаводковых мероприятий размещена на сайте GOV.KZ (центральные госорганы и местные исполнительны органы) по данной ссылке: https://www.gov.kz/page/9184?lang=ru