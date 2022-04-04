В рамках цифровизации полицейской деятельности, осуществляемой по поручению Главы государства, с апреля этого года запущен пилотный проект по регистрации граждан по месту жительства через мобильное приложение Halyk Homebank, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках Национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» Министерство внутренних дел совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО «Народный Банк Казахстана» обеспечило оказание государственной услуги «Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан» гражданам через мобильное приложение банка.

Это новшество позволит казахстанцам регистрироваться по месту жительства или по месту временного проживания на смартфоне за 5 минут, что упростит получение услуги, которая на сегодня оказывается в ЦОНах, а также доступна на портале электронного правительства и мобильном приложении портала eGov mobile.

Для этого достаточно скачать на смартфон мобильное приложение Halyk Homebank, во вкладке «Госуслуги» выбрать «Регистрация по месту жительства населения» и заполнить поля в зависимости от вида регистрации (постоянная или временная), срока регистрации, статуса услугополучателя (является или не является собственником жилья). О результате можно будет узнать в разделе «История».

МВД продолжает работу по цифровизации и автоматизации государственных услуг, предоставляемых гражданам Казахстана. На сегодняшний день министерство автоматизировало 38 госуслуг из 40 оказываемых ведомством.