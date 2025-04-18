После инцидента на территории кампуса Университета штата Флорида с официальным заявлением выступил Центр международных программ, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

17 апреля 2025 года на территории кампуса Университета штата Флорида произошёл трагический инцидент - была открыта стрельба.

По последним данным, в результате происшествия погибли два человека, ещё шесть получили ранения.

«АО «Центр международных программ» внимательно следит за развитием ситуации и находится в постоянной связи с казахстанскими стипендиатами, обучающимися в данном университете. В настоящее время в Университете штата Флорида обучаются 4 стипендиата по международной стипендии «Болашак»: 3 студента по программе магистратуры и 1 студент по программе докторантуры. По имеющейся информации, все стипендиаты находятся в безопасности и следуют рекомендациям местных властей. Мы выражаем благодарность студентам за оперативное информирование и соблюдение мер предосторожности», – сказано в информации.

Там же добавили, что в связи с происшествием университетом временно отменены все занятия и мероприятия.