Казахстанцы не пострадали в перестрелке на территории американского вуза

Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

После инцидента на территории кампуса Университета штата Флорида с официальным заявлением выступил Центр международных программ, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

17 апреля 2025 года на территории кампуса Университета штата Флорида произошёл трагический инцидент - была открыта стрельба.

По последним данным, в результате происшествия погибли два человека, ещё шесть получили ранения.

«АО «Центр международных программ» внимательно следит за развитием ситуации и находится в постоянной связи с казахстанскими стипендиатами, обучающимися в данном университете. В настоящее время в Университете штата Флорида обучаются 4 стипендиата по международной стипендии «Болашак»: 3 студента по программе магистратуры и 1 студент по программе докторантуры. По имеющейся информации, все стипендиаты находятся в безопасности и следуют рекомендациям местных властей. Мы выражаем благодарность студентам за оперативное информирование и соблюдение мер предосторожности», – сказано в информации.

Там же добавили, что в связи с происшествием университетом временно отменены все занятия и мероприятия.

«АО «Центр международных программ» настоятельно рекомендует всем стипендиатам, находящимся на территории США, проявлять максимальную бдительность, строго соблюдать меры безопасности и незамедлительно сообщать обо всех тревожных сигналах. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших и надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации», – говорится в тексте обращения.

#университет #казахстанцы #Флорида #перестрелка #Центр международных программ

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