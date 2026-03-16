Широкое общественное наблюдение и высокая явка граждан на республиканском референдуме, который состоялся 15 марта, подтверждают значимость этого процесса с точки зрения открытости и прозрачности, отмечает представитель партии AMANAT Аргын Темиржанов, передает корреспондент Kazpravda.kz

В партии AMANAT состоялся брифинг, посвященный итогам общественного наблюдения за ходом общенационального референдума по вопросу принятия новой Конституции. Представители партии AMANAT представили анализ прошедшего голосования, основанный на данных масштабного мониторинга по всей республике.

По словам Аргына Темиржанова, в целом голосование прошло спокойно и организованно. Отдельные нарушения, которые фиксировались наблюдателями, носили незначительный характер и в основном были связаны с техническими моментами или человеческим фактором. Серьезных нарушений, способных повлиять на ход голосования, зафиксировано не было.

«Особо отмечена высокая гражданская активность населения. На участках было много молодежи, в том числе впервые голосующих граждан. Это свидетельствует о растущем интересе молодого поколения к общественно-политическим процессам и участию в принятии важных решений для страны», - сказал Темиржанов.

При этом активность проявило и старшее поколение. В голосовании участвовали ветераны и граждане преклонного возраста, среди которых были люди старше ста лет. По словам представителя партии, это демонстрирует высокий уровень гражданской ответственности и неравнодушия казахстанцев к будущему государства.

Также отмечался высокий уровень подготовки к проведению референдума. Избирательные участки были обеспечены необходимыми условиями, комиссии работали слаженно, а процедуры голосования проходили в соответствии с установленными требованиями.

Отметим, что ранее Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканских участках по всей стране. По данным комиссии, явка составила 73,12%. Всего в голосовании приняли участие 9 127 192 человека, что свидетельствует о высокой гражданской активности и значительном интересе граждан к принятию важного для страны решения.