Казахстанцы смогут при покупке авто оставлять прежний номер машины

Транспорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Новая услуга может стать доступной в Казахстане уже в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина.

Фото: Kazpravda.kz

Глава Минцифры посетил ЦОН по улице Сауран в Астане. Сейчас там только выдают готовые документы оформленных сделок по автомобилям и готовые водительские удостоверения, заказанные онлайн.

Этот ЦОН переориентировали год назад на клиентоориентированный стиль работы. И сейчас он набрал такие обороты, что в день может обслуживать около 300-400 человек, подытожил министр.

«Приятно было встретить людей, которые очень хорошо воспринимают онлайн-услуги по переоформлению авто. Я поделился с ними новостью, что в ближайшее время можно будет при покупке авто оставлять прежние номера автомобиля. Это позволит вообще исключить хождение в ЦОН.

Это решение принято и реализуется совместно с министерством внутренних дел. Думаю, уже со следующего года люди смогут новой услугой воспользоваться», – рассказал министр.

Мусин также обратил внимание на номера, которые остаются на хранении в ЦОНах, в коробках, что приносит неудобства и для сотрудников, которые ищут эти номера, и для ожидающих клиентов.

«Поэтому предложил создать smart-полки, а также приложение по поиску необходимых номеров. В системе сделать учет, какой номер хранится в какой полке, и ввести соответственное штрихкодирование», – отметил глава МЦРИАП.

#цифровизация #автомобиль #МЦРИАП #Мусин #госуслуга

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