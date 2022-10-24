Казахстанцы стали чаще вкладываться в золото

В Казахстане наблюдается рост спроса на золото, передает Kazpravda.kz.

"Вечные ценности" активно покупают жители Алматы, Астаны и Атырау. По данным Нацбанка Казахстана в сентябре 2022 года банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами продано 3 099 мерных слитков общим весом 124,66 кг. Это на 29,4% выше, чем в прошлом месяце и на 20,2% больше прошлогоднего показателя.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным Банком в 2017 году.

Золото – всегда в цене, гласит житейская мудрость. О ней люди часто вспоминают в экономический кризис. Подтверждение тому - растущий спрос. Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования, отмечают в нацбанке. Ликвидность определяется возможностью обратного выкупа слитков банками или обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день".

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.