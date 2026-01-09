В Казахстане внедрён новый механизм привлечения инвестиций «Плата за доступность», направленный на ускоренное развитие индустриальных зон и создание устойчивых условий для долгосрочного присутствия инвесторов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат ЗКО

Пилотный проект реализуется в Западно-Казахстанской области на территории индустриальной зоны «Центр трансграничной торговли «Евразия»», где планируется запуск 17 инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов.

Новый механизм предусматривает строительство инженерной инфраструктуры за счёт инвестора с последующим поэтапным возмещением затрат участниками индустриальной зоны и государством после ввода объектов в эксплуатацию. Такой подход позволяет сократить сроки запуска производств, снизить нагрузку на бюджет и обеспечить инфраструктуру, соответствующую международным стандартам.

Внедрение механизма «Плата за доступность» формирует понятные и предсказуемые условия для инвестиций, ориентированные на результат и масштабирование.

В рамках запуска пилотного проекта подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между акиматом Западно-Казахстанской области в лице главы региона Наримана Турегалиева и АО НК Kazakh Invest в лице председателя правления Султангали Кинжакулова. Документ закрепляет взаимодействие сторон по привлечению инвесторов и реализации проектов на территории индустриальной зоны.

Kazakh Invest выступит оператором индустриальной зоны и обеспечит сопровождение инвесторов, внедрение лучших международных практик управлении и координации проектов.

По итогам работы Kazakh Invest привлечённые компании вошли в утверждённую Дорожную карту по реализации 17 инвестиционных проектов на сумму около 370 млн долларов США с созданием более 1 500 рабочих мест. Планируется запуск производств в сферах строительных материалов, металлоконструкций, химической и лёгкой промышленности, промышленной инфраструктуры и энергетики, индустриально-логистических услуг.

Западно-Казахстанская область выбрана для пилота как регион с развитой газовой и транспортной инфраструктурой, выгодным географическим положением и высоким транзитным потенциалом.

По итогам реализации пилотного проекта механизм «Плата за доступность» планируется масштабировать в других регионах Казахстана.

«Запуск этого механизма формирует новую инвестиционную модель — быструю, прозрачную и ориентированную на результат. Мы создаём условия, при которых инвестор приходит не в «чистое поле», а на подготовленную промышленную площадку», — отметил председатель правления АО НК Kazakh Invest Султангали Кинжакулов.

Реализация проекта обеспечит региону приток инвестиций, создание новых рабочих мест, рост налоговой базы и развитие современной промышленной инфраструктуры.