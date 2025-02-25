Водителей предупредили об ограничении движения на пяти трассах

Транспорт,Авто,Автодороги
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Дана Аменова
корреспондент

Автомобилистов призвали соблюдать меры предосторожности

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По состоянию на 18:00 25 февраля на пяти республиканских автомобильных дорогах в трех областях введено ограничение движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол». 

Область Жетісу:  автодорога «Сарыозек – Коктал» км 141-142 (мост Конбе); автодорога «Ушарал - Достык - граница КНР» км 84-164 (п.Коктума - ст.Достык).

Область Ұлытау: автодорога «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 216-424 (граница Кызылординской области - г.Жезказган).

Кызылординская область: автодорога «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 12-216 (г.Кызылорда - граница области Ұлытау); автодорога «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км 1474-1806 (с. Айтеке би - город Кызылорда).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 854 единицы спецтехники и 2161 специалистов.

 

#ограничение #водители #трассы #«Казавтожол»

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