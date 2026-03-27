По словам спикера, такой результат достигнут за счет превентивного контроля – механизма, при котором платежи, отнесенные к рисковым, останавливаются еще до их проведения.

– Платежные документы возвращаются без исполнения на раннем этапе, что позволяет минимизировать риски нецелевого использования бюджетных средств, – пояснил финансист.

В целом казначейство остается ключевым оператором государственных расходов. В 2025 году через него прошло исполнение четырех уровней бюджета – от республиканского до уровня местного самоуправления.

Расходы республиканского бюджета составили 29,6 трлн тенге, еще 17,7 трлн тенге – это расходы регионов и местных бюджетов. При этом масштаб операций продолжает расти. За год казначейством обработано более 49 млн финансовых документов, сформировано свыше 32 млн отчетов, проведено более 12 млн платежных поручений. Кроме того, в систему поступило около 31 млн налоговых платежей, а общее число обслуживаемых клиентов превысило 15 тыс. – от госорганов до подведомственных организаций.

Отдельное направление работы – сопровождение проектов государственно-частного партнерства. На сегодня казначейством зарегистрировано и сопровождается около 1 300 договоров ГЧП с общими государственными обязательствами на сумму 2,8 трлн тенге.

Казначейство также выступает единым организатором государственных закупок для центральных госорганов. В 2025 году проведено более 1,5 тыс. закупок на сумму свыше 1,16 трлн тенге. Экономия бюджетных средств составила около 15 млрд тенге.

В ведомстве подчеркивают, что система постепенно переходит от контрольной к сервисной модели – когда казначейство не только проверяет, но и сопровождает бюджетные процессы, консультирует государственные организации и автоматизирует отчетность. Значительная часть изменений связана с цифровизацией. Казахстан одним из первых внедрил единую информационную систему казначейства, а сегодня продолжает ее модернизацию.

В 2025 году система перешла на международный стандарт финансовых сообщений, что позволило ускорить обработку платежей и повысить их точность. Также внедрена автоматическая сверка данных получателей с государственными базами, что снижает риск ошибок при выплатах. Кроме того, в рамках нового Бюджетного кодекса внедрена дополнительная категория – «специаль­ные поступления», что позволяет более точно учитывать отдельные виды доходов.

В 2026 году планируется следующий этап трансформации. В частнос­ти, рассматривается интеграция с системой цифрового тенге, а также создание новой архитектуры казначейской системы с элементами искусственного интеллекта. Ожидается, что это позволит в режиме, близком к реальному времени, управлять государственными финансами, а также масштабировать систему на квазигосударственный сектор и ужесточить учет бюджетных кредитов и субсидий.