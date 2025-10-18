Как рассказал фермер, они с супругой долгое время вели семейный бизнес по привычной схеме: держали скот, торговали мясом. Но было желание шагнуть дальше, наладить переработку. Ведь и без специальных маркетинговых исследований понятно, на что у покупателей повышенный спрос. Все хотят казы, жая, шужык, жал, карта... Причем из проверенной конины.

Так возникла идея открыть мясной цех, благо с 2023 года в стране действует программа «Ауыл аманаты», инициированная Президентом респуб­лики.

Глава ИП разработал бизнес-план по созданию производства традиционных мясных деликатесов и подал заявку, чтобы стать участником программы. Через год, в 2024-м, оформил льготный кредит под 2,5% годовых на 9 млн тенге и закупил оборудование.

– В комплекс вошло все необходимое для переработки, включая оснастку для копчения, – рассказал фермер. – Оборудование смонтировали, опробовали, получили разрешение. И начали выпускать казы, жая, колбасы, пельмени, манты.

Сейчас небольшой цех только на казы ежедневно получает по 50 заказов и больше. Чтобы обеспечить длительную сохранность мясных деликатесов при хранении, продаже или доставке, нынче в ИП запустили линию вакуумной упаковки.

По словам предпринимателя, земляки охотно раскупают приготовленную конину с длительным сроком хранения – ее можно запасти впрок, например, для торжеств, взять с собой на отдых, в дорогу. Спрос постоянно растет.

Если раньше Амантай Танкаев вместе с супругой Эльмирой Джумабаевой справлялись своими силами, то сейчас ищут работников. Планируют дальнейшее расширение.

– Уверенности, конечно, нам придает льготный кредит по госпрограмме, – пояснил фермер. – Всем, кто еще сомневается, советую попробовать. Если есть желание и трудолюбие, все получится.

Всего в текущем году по программе «Ауыл аманаты» в регио­не предусмотрено финансирование 553 проектов на сумму 4,5 млрд тенге. Почти 80% всех заявок – это проекты, связанные с развитием животноводства. Три кредита на сумму 25,4 млн тенге выдано на организацию тепличного комплекса и семеноводства. Семь – на пчеловодство, четыре – на обновление сельхозтехники. Плюс в программу вошло 17 заявок в сфере туризма, например, по строительству гостевых домов и отелей.