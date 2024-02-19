КГД разъяснил нововведение по отсрочке уплаты госпошлины в судах

Истец, у которого имеются временные финансовые затруднения, может подать в суды ходатайство по отсрочке уплаты госпошлины при подачи иска, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

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При этом решения по отсрочке принимают судебные органы. Максимальный срок представления отсрочки – один год со дня вынесения определения.

– Вместе с тем, истец (налогоплательщик) по его усмотрению, может уплатить госпошлину до указанного срока досрочно или частично. При этом составление каких-либо графиков погашения или необходимость обеспечения какого-либо залога не предусмотрено. После вынесения определения об отсрочке по уплате государственной пошлины, судебные органы направляют в налоговые органы копию такого определения, – говорят в КГД.

В случае несвоевременной уплаты, у налогоплательщика образуется недоимка, которая будет взыскиваться в установленном порядке.

Для предпринимателей меры и способы принудительного взыскания предусмотрены Налоговым кодексом, задолженность физических лиц будет взыскиваться в рамках исполнительного производства, аналогично взысканию с физлиц задолженности по налогам на имущество, землю или транспорт.