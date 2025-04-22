На этой неделе в Китае планируют запустить новую пилотируемую миссию «Шэньчжоу-20» к собственной космической станции «Тяньгун»

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Проект станет очередным шагом страны к амбициозной цели — отправке астронавтов на Луну к 2030 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Как сообщает Agence France-Presse (AFP), корабль с тремя космонавтами на борту стартует с космодрома Цзюцюань, расположенного в пустыне на северо-западе страны. Экипаж пробудет на орбите около шести месяцев, продолжая научные эксперименты, которые должны приблизить Китай к созданию постоянной базы на Луне.

Имена участников нового полета пока официально не объявлены, но по сообщениям китайских СМИ, команда уже находится в отличной форме и успешно прошла все предполетные тренировки. Ранее сообщалось, что предыдущая миссия — «Шэньчжоу-19» — завершится 29 апреля. В ее составе работают три космонавта, включая опытного пилота Цай Сюйчжэ, а также единственную женщину-инженера в китайской космонавтике — Ван Хаоцзэ.

Китайская программа пилотируемых полетов, по словам властей, развивается согласно плану. Основой ее стал проект собственной космической станции «Тяньгун» («Небесный дворец»), чьи модули выведены на орбиту в последние годы. Станция рассчитана на работу в течение как минимум десяти лет, и экипажи на ней сменяются каждые полгода.

Как подчеркивают власти, все работы идут строго по графику, а «космическая мечта» Китая постепенно становится реальностью.