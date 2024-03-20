Китай тестирует ядерный двигатель для полетов на Марс

Китайские ученые создали прототип ядерного двигателя для полетов на Марс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

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Китайские ученые создали прототип ядерного двигателя космического корабля для полетов на Марс, который станет конкурентом ракеты NASA от компании Илона Маска. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на статью в журнале Китайской академии наук Scientia Sinica Technologica.

По словам ученых, мощность разработанного ядерного реактора составляет 1,5 МВт, что в семь раз превышает показатель системы, создаваемой Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Еще одной особенностью китайского прототипа являются его размеры. При полном развертывании в космосе реактор может достигать высоты 20-этажного здания, однако на Земле он будет «аккуратно складываться в объект размером с контейнер и весом менее 8 т», говорится в научной статье.

Также исследователи подчеркивают, что их двигатель сможет поддерживать стабильную работу в суровых условиях космоса в течение длительного времени. Китайский аппарат сможет совершать полеты до пункта назначения и обратно как в экспедициях с экипажем, так и при грузовых полетах. Такая разработка, в свою очередь, открывает путь для крупномасштабного исследования Китаем Луны и Марса, пишет SCMP.

По предварительным оценкам, космический аппарат с ядерным двигателем мог бы совершить путешествие от Земли к Марсу всего за три месяца. При этом ракете Starship, разрабатываемой американской компанией SpaceX, может потребоваться не менее семи месяцев, чтобы достичь Марса.

Китайский прототип ядерной реакторной системы с литиевым охлаждением уже прошел первоначальные наземные испытания, уточнило издание.