Китай запустил новый метеоспутник

Китай запустил новый спутник для мониторинга атмосферы и космической среды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: mavink.com

27 марта 2024 года модифицированная версия ракеты-носителя «Чанчжэн-6» со спутником «Юньхай-3 02» стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай).

«Модифицированная версия ракеты-носителя «Чанчжэн-6» (Long March-6) со спутником «Юньхай-3 02» стартовала в 6:51 утра по пекинскому времени», - говорится в сообщении.

Спутник успешно вышел на заданную орбиту и будет использоваться для исследований атмосферы и морской среды, мониторинга космической среды, научных экспериментов, предотвращения стихийных бедствий и уменьшения их последствий.

Для ракет-носителей серии «Чанчжэн» («Великий поход») этот запуск стал 514-м по счету.