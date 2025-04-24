Три космонавта отправились на орбитальную космическую станцию для выполнения шестимесячной миссии

Фото: Синьхуа

Космический корабль стартовал при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" /Long March-2F/ с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

В составе экипажа три тайконавта: Чэнь Дун (командир), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. До октября команда будет работать в орбитальной лаборатории.

Ранее стало известно, что в Китае планируют запустить новую пилотируемую миссию «Шэньчжоу-20» к собственной космической станции «Тяньгун».

Китайская программа пилотируемых полетов, по словам властей, развивается согласно плану. Основой ее стал проект собственной космической станции «Тяньгун» («Небесный дворец»), чьи модули выведены на орбиту в последние годы. Станция рассчитана на работу в течение как минимум десяти лет, и экипажи на ней сменяются каждые полгода.