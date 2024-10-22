Китайские исследователи разрабатывают «кирпичи» для строительства базы на Луне

Китайские исследователи разработали кирпичи из материала, который по составу похож на лунный грунт, и надеются, что в будущем их можно будет использовать для строительства базы на Луне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В видеоклипе, предоставленном Синьхуа Хуачжунским университетом науки и технологий, группа исследователей под руководством Дин Леюня использовала симулятор лунного грунта для изготовления «лунных кирпичей», которые более чем в три раза прочнее стандартных красных или бетонных кирпичей.

Кроме того, команда разрабатывает еще один вариант строительства с использованием технологии аддитивного производства. Исследователи изобрели специального робота для 3D-печати домов с использованием лунного грунта.

По словам Чжоу Чэна из HUST, команда использовала пять различных составов симулятора лунного грунта и три различных процесса спекания, что может предоставить более точные научные данные для выбора материалов и оптимизации процессов будущего строительства лунной базы.

Состав лунного грунта в разных местах Луны различается, отметил Чжоу Чэн. По его словам, один состав имитирует лунный грунт в месте посадки «Чанъэ-5» и состоит в основном из базальта. Другие составы имитируют грунт, найденный в других местах и состоящий преимущественно из анортозита.

Чжоу Чэн пояснил, что кирпичи должны пройти эксплуатационные испытания, чтобы определить, ухудшатся ли их механические характеристики в лунной среде и смогут ли они выдержать высокую частоту лунных землетрясений.

Луна имеет вакуумную среду со значительным уровнем космической радиации. Температура превышает 180 градусов Цельсия в течение лунного дня, а ночью опускается до минус 190 градусов Цельсия. Чжоу Чэн добавил, что команде предстоит определить, насколько хорошо кирпичи смогут изолировать и смогут ли они противостоять радиации.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, лунные кирпичи будут отправлены на китайскую космическую станцию на борту грузового корабля «Тяньчжоу-8» для проверки их механических и тепловых характеристик, а также способности противостоять космической радиации. Ожидается, что первый лунный кирпич вернется на Землю до конца 2025 года.

15 октября Китай представил национальную программу на среднесрочную и долгосрочную перспективу, изложив дорожную карту развития отечественной космической науки до 2050 года. Международная лунная исследовательская станция, создание которой инициировал Китай, будет построена в ходе второго этапа программы с 2028 по 2035 год.