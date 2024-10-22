Китайские исследователи разрабатывают «кирпичи» для строительства базы на Луне

В мире , Технологии
119
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Китайские исследователи разработали кирпичи из материала, который по составу похож на лунный грунт, и надеются, что в будущем их можно будет использовать для строительства базы на Луне,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В видеоклипе, предоставленном Синьхуа Хуачжунским университетом науки и технологий, группа исследователей под руководством Дин Леюня использовала симулятор лунного грунта для изготовления «лунных кирпичей», которые более чем в три раза прочнее стандартных красных или бетонных кирпичей.

Кроме того, команда разрабатывает еще один вариант строительства с использованием технологии аддитивного производства. Исследователи изобрели специального робота для 3D-печати домов с использованием лунного грунта.

По словам Чжоу Чэна из HUST, команда использовала пять различных составов симулятора лунного грунта и три различных процесса спекания, что может предоставить более точные научные данные для выбора материалов и оптимизации процессов будущего строительства лунной базы.

Состав лунного грунта в разных местах Луны различается, отметил Чжоу Чэн. По его словам, один состав имитирует лунный грунт в месте посадки «Чанъэ-5» и состоит в основном из базальта. Другие составы имитируют грунт, найденный в других местах и состоящий преимущественно из анортозита.

Чжоу Чэн пояснил, что кирпичи должны пройти эксплуатационные испытания, чтобы определить, ухудшатся ли их механические характеристики в лунной среде и смогут ли они выдержать высокую частоту лунных землетрясений.

Луна имеет вакуумную среду со значительным уровнем космической радиации. Температура превышает 180 градусов Цельсия в течение лунного дня, а ночью опускается до минус 190 градусов Цельсия. Чжоу Чэн добавил, что команде предстоит определить, насколько хорошо кирпичи смогут изолировать и смогут ли они противостоять радиации.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, лунные кирпичи будут отправлены на китайскую космическую станцию на борту грузового корабля «Тяньчжоу-8» для проверки их механических и тепловых характеристик, а также способности противостоять космической радиации. Ожидается, что первый лунный кирпич вернется на Землю до конца 2025 года.

15 октября Китай представил национальную программу на среднесрочную и долгосрочную перспективу, изложив дорожную карту развития отечественной космической науки до 2050 года. Международная лунная исследовательская станция, создание которой инициировал Китай, будет построена в ходе второго этапа программы с 2028 по 2035 год.

#Китай #Луна #кирпичи

Популярное

Все
Афганские компании презентовали свои товары в Алматы
Уборка рекордного урожая завершена
В преддверии Дня Республики стартовала акция «Менің елім – менің Туым»
Всем школам школа!
Республиканский конкурс «Ұлттық кітап» впервые пройдет в 2025 году
Казахстанские юниоры эстетической гимнастики завоевали медали в Гонконге
Специалисты «Семей орманы» восстанавливают лес после пожара
Будем дружить театрами
Нет брауни, даешь урбеч!
Кака поведет нашу сборную на Евро-2026
Абе – это целая планета
Музыкальная палитра Кристофа Мангу
Женщины стали осознаннее относиться к своему здоровью
Защити себя прививкой
Пять команд претендуют на «золото» сезона
Последний долг на века
Отмечается снижение преступности
Книга – призывникам, часы – солдатам
Кефир, ребрендингу покорный
Против незаконной миграции
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Главы правительств Казахстана и Пакистана обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества
Пассажиров поезда в РК обокрали во время сна
Засоряют Большой Алматинский канал
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие
Жизнь, посвященная народу: 130 лет исполняется со дня рождения Сакена Сейфуллина
Введен запрет на ввоз яблок
Расследования в сфере защиты конкуренции выявили ряд нарушений в Жамбылской области
В столичном медвузе открыли современные научно-исследовательские институты
Делегация казахстанских депутатов приняла участие во встрече председателей парламентов государств Центральной Азии и Кореи
Команда Казахстана по керлингу впервые в истории пробилась в плей-офф ЧМ
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
В Мажилисе состоялся правительственный час на тему развития рынка труда
Проблемы обеспечения гендерного равенства обсудили члены парламентской комиссии по ЦУР в Сенате
Чемпионат мира по боксу: определен состав молодежной команды Казахстана
Около $150 млрд прямых инвестиций планируют привлечь в республику
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз

Читайте также

Китай обнародовал руководство по диагностике и лечению ожир…
Обама и Байден поздравили кандидата в президенты США с юбил…
Вена признана самым удобным для жизни городом в мире
Иран отрицает причастность к атаке беспилотников на резиден…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]