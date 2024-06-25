Китайский зонд доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

Возвращаемый модуль китайского зонда «Чанъэ-6» во вторник приземлился, доставив первые в мире образцы грунта, собранные с обратной стороны Луны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Возвращаемый модуль зонда «Чанъэ-6» приземлился точно в назначенном месте на территории хошуна Сыцзыван в АР Внутренняя Монголия, что означало успешное завершение миссии, проинформировали в Государственном космическом управлении Китая.

Модуль будет доставлен самолетом в Пекин. Образцы лунного грунта будут переданы исследователям, сообщили в ведомстве.

«Чанъэ-6» - одна из самых сложных миссий в рамках космических исследований Китая на сегодняшний день. Зонд, который состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей, был запущен 3 мая. Затем он прошел через различные этапы, такие как выход на переходную орбиту Земля-Луна, окололунное торможение, облет Луны, отделение комбинации посадочного и взлетного модулей от комбинации орбитального и возвращаемого модулей.