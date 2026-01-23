Клятва друзей

Театр
137
Павел Ильин

Театр Astana Musical вновь представил зрителям один из самых знаковых спектаклей своего репертуара – мюзикл «Достар серті»

фото пресс-службы «Қазақконцерта»

Эта постановка стала настоящим культурным событием сразу пос­ле премьеры и за годы своего существования завоевала искреннюю любовь публики, прочно утвердившись в числе визитных карточек театра. Первый показ мюзикла состоялся 16 октября 2016 года, и с тех пор спектакль неизменно собирает полные залы поклонников ретроискусства.

Все потому, что «Достар серті» – это не просто музыкальная постановка, а яркая театральная хроника целой эпохи, неповторимый дух которой передают мелодии всенародно любимых шлягеров. В спектакле органично переплетаются новые музыкальные композиции и золотые хиты ХХ века, смыкая прошлое с современностью. Со сцены прозвучали произведения выдающихся казахстанских композиторов Шамши Калдаякова и Ескендира Хасангалиева, хиты легендарного ВИА «Дос-Мукасан», а также всемирно известные шедевры Girl и Can’t buy me love из репертуара группы The Beatles, воссоздающие атмосферу 1960–1970-х годов.

В основе сюжета мюзикла «Достар серті» («Клятва друзей») – трогательная и захватывающая история о крепкой мужской дружбе. Четверо молодых парней из разных уголков страны – Марат, Кайрат, Айдос и Жуматай – приезжают в большой город, чтобы поступить в консерваторию и осущест­вить свои мечты. Вместе с героями зрители отправляются в музыкальное путешествие во времена юности, на­дежд и больших открытий.

Спектакль глубоко и искренне раскрывает тему настоящей дружбы, проверенной временем и жизненными испытаниями. Герои переживают первую влюбленность, сталкиваются с трудностями, делают непростые выборы и учатся не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Каждый из них – яркая индивидуальность: романтик, целеустремленный мечтатель, душа компании и серьезный, вдумчивый философ. Несмотря на различия характеров, именно дружба помогает им сохранить веру в себя и идти к своим целям. Они делят радости и боль, поддерживают друг друга в самые сложные моменты, доказывая, что искренняя дружба способна преодолеть любые преграды.

Каждая сцена мюзикла наполнена динамикой, неожиданными поворотами и эмоциональной глубиной. Герои предстают не просто друзьями, а настоящими братьями, для которых верность и взаимная поддержка становятся главными жизненными ценностями. Легкой лирической грустью проникнуты монологи-воспоминания пожилого Марата, формирующие основную сюжетную канву спектакля «Достар серті» и бережно переносящие зрителей в мир ушедшей юности – мир ярких чувств, первых побед и незабываемых воспоминаний, тем самым вызывая ностальгию и отклик в сердцах разных поколений.

Над созданием спектакля работала сильная творческая команда. Автор либретто – заслуженный деятель РК Бахыт Каирбеков, переводчик на казахский язык – драматург Аннас Багдат. Музыку написал известный композитор и дирижер, заслуженный деятель РК Артур Оренбургский. Режиссером мюзикла выступил художественный руководитель театра Astana Musical Еслям Нуртазин.

В главных ролях заняты ведущие артисты театра: Марат – Акжол Омирзаков, Марат в пожилом возрасте – Данияр Туранов, Айдос – Адилет Абдукадиров, Кайрат – Саят Макулбаев, Жуматай – Асхат Байтлеу, Асем – Арайлым Кусаинова. Их яркая, искренняя игра придает спектаклю особую эмоциональную силу и делает «Достар серті» по-настоящему живым и запоминающимся театральным событием.

Кроме того, стоит отметить эффект­ные сценографические решения, которые призваны, с одной стороны, передать дух времени, а с другой – значительно усилить драматургию спектакля и подчеркнуть жизненность разворачивающихся перед зрителями событий. Костюмы, световые решения и пластика артистов воссоз­дают атмосферу второй половины ХХ века – эпохи романтики, творческого поиска и больших надежд. А танцевальные номера, естественно вплетенные в сценическое действие, становятся выразительным языком эмоциональной раскрепощенности и позволяют зрителям глубже прочувствовать внутренний мир героев и ритм их жизни.

Мюзикл «Достар серті» обращен к широкой аудитории и одинаково близок как старшему поколению, для которого звучащие со сцены мелодии связаны с личными воспоминаниями о юности, так и молодым зрителям, открывающим для себя ценности искренней дружбы и верности высокой мечте. Постановка не только развлекает, но и заставляет задуматься о том, что в любые времена остается неизменным: о гармонии человеческих отношений, ответственности за близких и умении хранить данную однажды клятву друзей.

#театр #Astana Musical #мюзикл #Достар серті

Популярное

Все
Мелодия для саза, домбры и балалайки
Есть условия, будут и результаты
Путь к обществу равных возможностей
Библиотеки за год зафиксировали 57 млн посещений
Бочу отличали «легкие» ноги
Дорвались до святого
На конвейере – айран и творожный десерт
Платье за минус один килограмм
Влекут народ к себе юга…
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Клятва друзей
Лоси, архары, лисы и даже… олень
Заряд бодрости – из проруби
Мы все в ответе!
Курултай как точка отсчета
Езжай в Акколь, вставай на лыжи!
Незыблемая основа общественной консолидации
Камни помнят, или Репортаж из ущелья Боралдай
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Без ухабов и ям
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Дипломам открывают границы
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
570 тысяч граждан прошли обучение на платформе Skills Enbek в 2025 году
Январская свекла поспеет в апреле
В Астане прошли крещенские купания
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел

Читайте также

Театр нового формата
В Алматы вернулась «Летучая мышь»
Неожиданный финал «Щелкунчика»
Премьеры, гастроли, имена: театр «Астана Балет» поделился п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]