Эта постановка стала настоящим культурным событием сразу пос­ле премьеры и за годы своего существования завоевала искреннюю любовь публики, прочно утвердившись в числе визитных карточек театра. Первый показ мюзикла состоялся 16 октября 2016 года, и с тех пор спектакль неизменно собирает полные залы поклонников ретроискусства.

Все потому, что «Достар серті» – это не просто музыкальная постановка, а яркая театральная хроника целой эпохи, неповторимый дух которой передают мелодии всенародно любимых шлягеров. В спектакле органично переплетаются новые музыкальные композиции и золотые хиты ХХ века, смыкая прошлое с современностью. Со сцены прозвучали произведения выдающихся казахстанских композиторов Шамши Калдаякова и Ескендира Хасангалиева, хиты легендарного ВИА «Дос-Мукасан», а также всемирно известные шедевры Girl и Can’t buy me love из репертуара группы The Beatles, воссоздающие атмосферу 1960–1970-х годов.

В основе сюжета мюзикла «Достар серті» («Клятва друзей») – трогательная и захватывающая история о крепкой мужской дружбе. Четверо молодых парней из разных уголков страны – Марат, Кайрат, Айдос и Жуматай – приезжают в большой город, чтобы поступить в консерваторию и осущест­вить свои мечты. Вместе с героями зрители отправляются в музыкальное путешествие во времена юности, на­дежд и больших открытий.

Спектакль глубоко и искренне раскрывает тему настоящей дружбы, проверенной временем и жизненными испытаниями. Герои переживают первую влюбленность, сталкиваются с трудностями, делают непростые выборы и учатся не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Каждый из них – яркая индивидуальность: романтик, целеустремленный мечтатель, душа компании и серьезный, вдумчивый философ. Несмотря на различия характеров, именно дружба помогает им сохранить веру в себя и идти к своим целям. Они делят радости и боль, поддерживают друг друга в самые сложные моменты, доказывая, что искренняя дружба способна преодолеть любые преграды.

Каждая сцена мюзикла наполнена динамикой, неожиданными поворотами и эмоциональной глубиной. Герои предстают не просто друзьями, а настоящими братьями, для которых верность и взаимная поддержка становятся главными жизненными ценностями. Легкой лирической грустью проникнуты монологи-воспоминания пожилого Марата, формирующие основную сюжетную канву спектакля «Достар серті» и бережно переносящие зрителей в мир ушедшей юности – мир ярких чувств, первых побед и незабываемых воспоминаний, тем самым вызывая ностальгию и отклик в сердцах разных поколений.

Над созданием спектакля работала сильная творческая команда. Автор либретто – заслуженный деятель РК Бахыт Каирбеков, переводчик на казахский язык – драматург Аннас Багдат. Музыку написал известный композитор и дирижер, заслуженный деятель РК Артур Оренбургский. Режиссером мюзикла выступил художественный руководитель театра Astana Musical Еслям Нуртазин.

В главных ролях заняты ведущие артисты театра: Марат – Акжол Омирзаков, Марат в пожилом возрасте – Данияр Туранов, Айдос – Адилет Абдукадиров, Кайрат – Саят Макулбаев, Жуматай – Асхат Байтлеу, Асем – Арайлым Кусаинова. Их яркая, искренняя игра придает спектаклю особую эмоциональную силу и делает «Достар серті» по-настоящему живым и запоминающимся театральным событием.

Кроме того, стоит отметить эффект­ные сценографические решения, которые призваны, с одной стороны, передать дух времени, а с другой – значительно усилить драматургию спектакля и подчеркнуть жизненность разворачивающихся перед зрителями событий. Костюмы, световые решения и пластика артистов воссоз­дают атмосферу второй половины ХХ века – эпохи романтики, творческого поиска и больших надежд. А танцевальные номера, естественно вплетенные в сценическое действие, становятся выразительным языком эмоциональной раскрепощенности и позволяют зрителям глубже прочувствовать внутренний мир героев и ритм их жизни.

Мюзикл «Достар серті» обращен к широкой аудитории и одинаково близок как старшему поколению, для которого звучащие со сцены мелодии связаны с личными воспоминаниями о юности, так и молодым зрителям, открывающим для себя ценности искренней дружбы и верности высокой мечте. Постановка не только развлекает, но и заставляет задуматься о том, что в любые времена остается неизменным: о гармонии человеческих отношений, ответственности за близких и умении хранить данную однажды клятву друзей.