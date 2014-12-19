Ключ к разгадкам тайн Средневековья Рухани Жаңғыру Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

И это действительно так. Здешние места до сих пор таят в себе много неизведанного. Древние курганы-могильники, культовые памятники, кулпытасы – их сотни, каждый из которых – богатая летопись истории и культуры.



Абат Байтак – уникальное со­оружение периода Золотой Орды. Аналога ему в архитектуре нет во всем Казахстане. Подобные памятники портально-шатрового типа есть лишь в Челябинской области России и Башкирии.



Мавзолей виден издалека, за несколько километров, будто подпирает небо. Восемь веков назад неизвестный архитектор, сооружая его, преду­смотрел и эту главную особенность. Он словно маяк в безлюдной степи для заблудившегося путника. Исследователи предполагают, что в солнечную, ясную погоду величавый его шатровый купол сверкал некогда яркой голубой лазурью. Что это за лучезарный материал, каков его химический состав, как он изготовлен? Ученые пытаются разгадать. Сам мавзолей построен из жженого кирпича – местного сырца – крепкого, монолитного. Древние мастера использовали для этого в нем молоко и конский волос. По словам исследователей, возможно, в этой местности было когда-то огромное поселение, поскольку обломки подобного жженого кирпича найдены во время раскопок и южнее от Абат Байтака, где расположена целая цепочка курганов. По древней традиции так возводилась сагана – это построенные прямо­угольные оградки из того же жженого кирпича, которые затем засыпались землей в виде погребального холма. Проступаемый из-под насыпей кирпич того же самого размера, что и на Абат Байтаке – 25 х 25 см, толщиной 5 см. Причем часто на них имеются следы пальцевых давлений. Это, скорее, своеобразный фирменный знак золотоординских архитекторов, утверждают ученые.



О том, что здесь, возможно, было поселение, говорят результаты раскопок: в 2006 году на берегу речки Кобда на срезе были найдены помимо жженых кирпичей также остатки выхода золы, костные человеческие останки. Вдоль северного края обнаружены курганы скифо-сакской эпохи, а уже севернее прослеживается цепочка средневековых захоронений. Исходя из этого исследователи приходят к выводу, что Абат Байтак является лишь частью огромного комплекса историко-культурных проявлений, связанных с формированием в Западном Казахстане древних мусульманских традиций. Мавзолей по сути – венец всей цепочки развития мусульманских мировоззрений за 200 с лишним лет. Что характерно, он окружен большим количеством захоронений и более позднего периода – XVIII–XIX и начала XX веков, с хорошо сохранившимися стелами высочайшего камнерезного искусства.



Как полагают ученые, высота мавзолея достигала когда-то 16 м, основа у него четырехгранная – 8 х 8, что относится к стилю Средневековья. Кто был мастером, так и осталось тайной за семью печатями. Никаких данных, ни письменных, ни устных. Купол сразу бросается в глаза: округленный, типа барабана, на нем выведены 11 граней в виде ложных окон – больше для изящества. Если смотреть на них издалека – они выглядят в форме орнамента и украшают сооружение. Выше барабана идет купольная часть, похожая на шатер, поэтому мавзолей относят к шатровому виду. Передняя его часть очень высокая, четырехгранная и сегодня получила название портальная. Ее восстановили при реставрационных работах в 2004–2006 годах в рамках государственной программы "Культурное наследие". Было выделено 32,5 млн. тенге. Ученые провели большую предварительную изыскательскую работу, чтобы установить: был ли портал у памятника или нет? Для его воссоздания обратились к историческим документам.



Первое описание памятников археологии района связано с исследованиями российских ученых территории Оренбуржья и прилегающих регионов Западного Казахстана в середине XVIII века. Петром Рычковым была дана тогда подробная характеристика природно-географических условий региона и многое другое. Созданная во второй половине XIX века Оренбургская ученая архивная комиссия объединила представителей передовой мысли того времени и много сделала для изучения памятников края. В 1910 году французский исследователь Иосиф Кастанье провел самостоятельные раскопки на территории Западного Казахстана и опубликовал обобщающую работу "Древности Киргизской степи и Оренбургского края". Он один из первых собрал материалы по знаменитому мавзолею Абат Байтак, сделал даже некоторые графические рисунки. В советский период исследования в регионе начались в 20-е годы, но носили эпизодический характер.



Коренное изменение ситуации произойдет в 70-х, когда был сформирован Западно-Казахстанский отряд в составе археологической экспедиции Института истории, археологии и этнографии Академии наук КазССР, проводившей исследования совмест­но с сотрудниками Актюбинского областного историко-краеведческого музея. Позднее данное сооружение, можно сказать, было открыто заново.



Дополнительным аргументом того, что его можно отнести к XIV-XV вв., служили предания, гласившие, что мавзолей построен над могилой Абата – сына известного философа Асана Кайгы. Согласно легенде, Абат трагически погиб здесь, в урочище Бескопа, когда по поручению отца искал хорошие, привольные места для перекочевки. Он был сброшен верблюдицей-желмая и разбился. Мавзолей был построен в кратчайшие сроки всем населением степи. Отсюда и вторая часть названия – байтак, что означает широкий.



В основной погребальной камере мавзолея обнаружены пять надмогильных сооружений типа сагана. Как отмечает актюбинский ученый, кандидат исторических наук Рахым Бекназаров, "в центральной могиле был прослежен неполный скелет человека зрелого возраста. На дне ямы среди древесного тлена обнаружена железная булава с ребристой головкой и круглой втулкой для рукояти. Ее общая высота 9,5 см, диаметр втулки 2,6 см". Что же это могло быть? Скипетр? Жезл? В любом случае ясно, что предмет положен не случайно и является одним из символов власти, высокого положения погребенного, сделал вывод ученый.



В октябре 2006 года мавзолей приобрел как бы свой первозданный вид, каким его, наверное, увидел впервые французский ученый Иосиф Кастанье. На сооружение портала, разрушенной купольной части ушло не менее 30 тыс. жженого кирпича. Для этого специалисты исследовали состав кирпичей, построили в Кобде две печи для обжига, использовали местное сырье, постарались соблюсти всю технологию изготовления мастеров Средневековья.



Вдоль северного края от памятника древней культуры сформировался большой некрополь XVIII – начала XX века, в который входит более 200 стел-кулпытасов. Каждый из них неповторим. На них арабская письменность, обозначено происхождение покойного. Для этого выведена на камне тамга. На некоторых кулпытасах мастера камнерезного искусства использовали геометрические и растительные формы орнамента. В западной части некрополя есть кулпытас, не похожий на другие. Это деревянная стела, которая от удара молнии затвердела и окаменела. Ее так и называют – окаменевшее дерево. На отдельных стелах верхняя часть в форме человеческой головы...



Древние памятники несут в себе много информации и требуют более глубокого изучения. Это огромный музей под открытым небом и, оказываясь здесь, будто прикасаешься к великим тайнам далекого прошлого.



