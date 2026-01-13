Интервью Главы государства одному из печатных СМИ в начале года стало новой политической традицией. При этом примечательно, что беседа с журналистами выходит далеко за рамки рутинного перечисления прошедших событий ушедшего года и представления планов на год грядущий.

В интервью газете «Turkistan» Касым-Жомарт Токаев озвучил свое видение предстоящих глубоких политичес­ких и экономических реформ, которые направлены на качественное изменение страны в долгосрочной перспективе.

Изложение Главой государства своего видения общего будущего, планов по модернизации политических институтов и обновлению экономических механизмов напрямую связано с молодежью. Именно молодое поколение казахстанцев будет жить в новых реалиях.

Я убежден: посылы, изложенные в интервью Президента, важно понять и осмыслить молодым читателям. Глава государства отметил, что будущее страны – за талантливой, инициативной, патриотичной молодежью. Это не дежурная фраза, а отображение стратегического приори­тета дальнейшего развития Казахстана.

В интервью много сказано про ответственность: государства, общества, бизнеса, гражданина. «Закон и Порядок», «Адал ­азамат», «Таза Қазақстан», «Единство в многообразии» – это те принципы, на которых зиждется современное казахстанское общество. Каждый из них произрастает из ценностей, во все времена консолидировавших наш народ, выступавших показателями чести, справедливости и высокой духовности.

Глава государства очень четко сформулировал суть созидательного патриотизма. Молодой человек не должен увлекаться позерством и громкими заявлениями. Любовь к стране мы должны проявлять делами, достижениями, победами, открытия­ми, успехами в учебе и труде. Это формирует самый важный капитал страны.

В нынешнем году организацией «Ассамблея жастары» будет дан старт проекту «Мен Қазақстанның патриотымын», который направлен на продвижение успешных примеров молодых людей, вносящих заметный вклад в развитие страны и общест­ва. Уверен, это будет мотивировать нашу молодежь и даст мультипликативный эффект.

В интервью Президент обратился к наследию великого Абая, который в «Словах назидания» много размышлял о ценности труда и знаний, человеческой благодетели. Эти ценности не утратили своей актуальнос­ти и в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта. Они по-прежнему остаются показателями высокой культуры, нравственности и правильного воспитания любого человека.

Считаю крайне важным для площадок, направленных на работу с молодежью, какой является и организация «Ассамблея жастары», продвигать принципы созидательного патриотизма через просветительские, культурные, социальные и креативные проекты. В настоящее время это одно из самых главных предназначений молодежных структур.

Философскую концепцию Абая «Толық адам» мы продвигаем через разные механизмы. Один из них – проведение Абаевских чтений и организация экспедиций в родном регионе великого мыслителя. Это поз­воляет вовлечь молодежь не в поверхностное изучение его творчества, а во вдумчивое осмыс­ление идей.

Конечно, в условиях, когда социальные сети имеют большое влияние на нашу жизнь, мы стараемся сопровождать этот проект на популярных платформах и создавать интересный и креа­тивный контент для молодежи. В 2026 году запланированы очередные Абаевские чтения, которые объединят молодых участников не только из разных регионов Казахстана, но и соседних государств.

В этом году мы приступим к реализации проекта Ассамблеи народа Казахстана «Менің таза Қазақстаным». Он будет направлен на дальнейшее продвижение принципов уважения к окружающей среде. При этом хотим сделать особый фокус на чистоту поведения и помыс­лов, свободных от социальных пороков, таких как лудомания, наркозависимость и алкоголизм. Глава государства отметил, что чистота должна быть стержнем нашего менталитета.

Регулярные проекты «Жаңа толқын», «Школа лидеров Ассамб­леи народа Казахстана», Jastar Wave, Jastar Generation направлены на формирование поколения ответственных и конкурентоспособных молодых граж­дан. Через них мы продолжаем давать востребованные знания, навыки и открывать новые возможности для всех желающих.

Президент объявил 2026-й Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В этой связи многие проекты будут ориентированы на получение навыков в этих сферах. Уже начал действовать модуль Digital Assembly. Активисты организации вовлечены в разработку новых цифровых решений для социальных проектов Ассамблеи народа Казахстана.

Предстоит очень важная и ответственная работа. Она обретает особые смыслы в год 35-летия нашей Независимости, важного периода для оценки пройденного пути и формирования глобальных задач на будущее. Глава государства отметил, что путь реформ никогда не был легким, а результат требует усердия и ответственной работы.

Любая реформа возможна при единстве и согласии в обществе. Поэтому каждому казахстанцу важно понимать, что наша общая солидарность и сплоченность – основа успешных преоб­разований.