Об этом сообщила пресс-служба КНБ, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В июле в городе Алматы Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с иностранными партнерами задержан гражданин Казахстана по подозрению в совершении компьютерных преступлений.

По материалам следствия он проникал на серверы иностранных компаний и устанавливал вредоносные программы, шифрующие компьютерные данные. За восстановление данных требовал выкуп в криптовалюте.

В ходе обыска изъяты вещественные доказательства, которые использовались им для совершения кибератак.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.